SpVgg Unterhaching: Ein Entwicklungsschritt fehlt noch

Von: Robert M. Frank

Nackenschlag in der Nachspielzeit: die Hachinger (v.l.) Mathias Fetsch, Josef Welzmüller und Daniel Hausmann. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching lässt beim unglücklichen 1:2 (1:1) gege Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing die nötige Effektivität vor dem Tor vermissen.

Unterhaching – Irgendwie passte bei der überraschenden Heimniederlage des Spitzenreiters der Regionalliga Bayern gegen den krassen Außenseiter aus Niederbayern vieles nicht so recht ins Bild. Weniger die Markierungen und Schriftzüge auf dem Rasen des Unterhachinger Sportparks, die von einer Veranstaltung der Vortage noch durchschimmerten, sondern vielmehr die sportlichen Aspekte fielen dabei ins Gewicht. Trotz hoher Spielanteile und einem knappen Dutzend an guten Torchancen verlor Haching gegen den Aufsteiger durch ein 30-Meter-Traumtor der Gäste in der Nachspielzeit. „Das ist extrem bitter, weil ich im schlimmsten Falle dachte, dass wir unentschieden spielen“, sagte Hachings Mittelfeldspieler Manuel Stiefler.

Dass es noch schlimmer wurde, wie es der erneut gut aufgelegte Stiefler in den Schlussminuten des Spieles befürchtet hatte, lag an Hachings fahrlässiger Chancenauswertung. Insbesondere rund um den Gäste-Strafraum steckte der Wurm im Hachinger Spiel. In der ersten Halbzeit war das etwas zu langsam und oftmals über ein ähnliches Schema vorgetragene Kombinationsspiel erfolglos. Bis auf die Situation vor dem von Patrick Hobsch verwandelten Foulelfmeter verpuffte auch die Wirkung der sonst immer wieder eingestreuten Taktik mit langen Bällen. Dass Hachings kopfballstarker Top-Torjäger Mathias Fetsch diesmal kaum einen Stich machte, lag insbesondere an der Stärke der groß gewachsenen Gäste im Luftkampf. „Die langen Bälle haben wir in der ersten Halbzeit richtig gut verteidigt“, konnte sich Hankofens Spielertrainer Tobias Beck über das konsequente Verteidigen zurecht freuen.

Im zweiten Durchgang spielte sich die Heimelf von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner zwar noch mehr gute Chancen heraus als in der ersten Hälfte. „Da müssen wir ein Tor machen. Teilweise können wir es auch noch besser ausspielen oder noch konsequenter auf das Tor gehen“, meinte Stiefler. Ein erfolgreicher Abschluss sowie ein Treffer aus dem Spiel blieb zur Ernüchterung von Wagner aus. „Da fehlt uns in der Entwicklung einfach noch ein Schritt. Uns hat ein bisschen der letzte Punch gefehlt. Ab und zu sind es die letzten Nuancen, unbedingt dieses Tor machen zu wollen, die uns gefehlt haben.“

Dass die Hachinger beim Stand von 1:1 noch auf den Sieg drängten und sich kurz vor dem Abpfiff auf der Gegenseite nach einem schnellen Vorstoß der Gäste durch das sensationelle 30-Meter-Traumtor des eingewechselten Hankofener David Vogl noch den entscheidenden Treffer einhandelten, war der letzte Akt des bizarren Flutlichtspieles im Unterhachinger Sportpark.

Während sich die Spieler des Aufsteigers über den ersten Regionalliga-Auswärtssieg in der Geschichte des niederbayerischen Dorfvereines freuten, herrschte auf der Gegenseite beim geschlagenen Favoriten eine gedämpfte Stimmung. „Von zehn solchen Spielen verliert man einmal mit so einem Torschuss in der Nachspielzeit. Wir hatten auch schon ein bisschen Glück bei ein paar Spielen in diesem Jahr. Irgendwann kippt es eben auch mal in die andere Richtung, ohne dass man sich das genau erklären kann. Am Ende der Saison wird sich das auch ausgleichen. Man muss auch mal mit Respekt verlieren können und dem Gegner vernünftig gratulieren. Und dann nächste Woche wieder Gas geben, das ist das Wichtigste“, sagte Hachings Mittelfeldspieler Maximilian Welzmüller.