Ismaning vor Krisenderby gegen Garching: „Noch nicht der 28. Spieltag, an dem man gewinnen muss“

Von: Nico Bauer

Noch keinen einzigen Sieg hat in dieser Saison der FC Ismaning eingefahren - Trainer Mijo Stijepic hofft in Garching auf den ersten Dreier. © brouczek

Das Nachbarschaftsduell des VfR Garching gegen den FC Ismaning hat an sich schon eine besondere Bedeutung für die Fußballfans auf beiden Seiten.

Garching/Ismaning – Diesmal ist das Freitagsspiel der Bayernliga Süd (19 Uhr, Seestadion) noch viel bedeutsamer, weil beide Clubs in der Krise stecken: Dem Verlierer drohen schwere Zeiten – mit drei Punkten aus sieben Spielen stehen beide schlecht da, wobei die Krise nur leichte Unterschiede hat.

Garching hat einmal gewonnen und wie Schlusslicht Kirchheim sechs von sieben Spielen verloren. Ismaning dagegen hat wie Kirchheim noch kein Spiel gewonnen, aber immerhin in drei der sieben Spiele zumindest einen Punkt geholt. Dazu kommt, dass der FCI in den bisherigen 630 Bayernligaminuten noch keine Sekunde in Führung lag. Garching dagegen kennt das Gefühl, wobei das 2:3 gegen 1860 II nach 2:0-Führung mit drei späten Toren so etwas wie eine Niederlage mit Dolchstoß war.

0:4 gegen Sonthofen, 1:4 gegen Kottern: Das Selbstvertrauen ist bei beiden Mannschaften im Keller

Die beiden Vereine verbindet auch, dass man emotional wie auch beim Selbstvertrauen – sofern noch vorhanden – am Tiefpunkt angekommen ist. Dem Ismaninger Trainer Mijo Stijepic liegt schwer im Magen, dass man sich beim 0:4 gegen Aufsteiger Sonthofen nach dem zweiten Tor für die letzten 30 Minuten aufgab.

Garching steht unter Schock, weil man beim 1:4 in Kottern trotz Tropentemperaturen und 70 Minuten Überzahl de facto nicht den Hauch einer Chance hatte. Nach zwei starken Auftritten zum Saisonstart war der VfR zuletzt eher ein netter Punktelieferant.

Sechs Niederlagen in sieben Spielen: Mit der bisherigen Ausbeute ist Nico Basta, Trainer des VfR Garching, nicht sonderlich zufrieden. © brouczek

Die, die zuletzt chancenlos waren, empfangen nun die, die nie in Führung gehen. Beide Situationen führen zwangsläufig zu dem Satz, den Fußballer sagen: Wir müssen den Bock umstoßen. Garchings Coach Nico Basta und Ismanings Mijo Stijepic unterschreiben das.

Für eine Veränderung im Umfeld und in der Kabine braucht es einen Sieg im Krisenderby

Unterschiede gibt es eher in Nuancen. „Ein Punkt hilft keinem weiter“, sagt Nico Basta und wünscht sich einen Sieger. Klingt so ein bisschen nach lieber verlieren als Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch. Der erfahrene Stijepic ist da emotional ruhiger als Emotionsbündel Basta: „Lieber hole ich einen Punkt als keinen. Außerdem haben wir noch nicht den 28. Spieltag, an dem man gewinnen muss, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt haben.“ Grundsätzlich sind sich aber beide Seiten einig, dass es für eine Veränderung der Stimmungslage in der Kabine und im Umfeld einen Sieg im Krisenderby braucht.

Beim VfR Garching wird Stürmer Triumf Gudaci nach einer Operation länger ausfallen. Neuer Ausfall beim FC Ismaning ist Philipp Schaefer, der mit einer Innenband-Verletzung wohl länger pausieren muss. Beim FCI dürfen Jonas Redl und Dominik Hofmann wieder im Kader stehen. VfR-Comebacker ist derweil Trainer Nico Basta, der nach seinem Urlaub pünktlich auf heimischem Boden landen wird. (Nico Bauer)

Voraussichtliche Aufstellungen: Garching: Bals - Aslanidis, Hofmaier, Wanzeck, Appiah (Ljubicic) - Oswald, Vochatzer, Pollio (Günzel), Perkuhn (Gmell) - Vourtsis, Boubacar (Gertsmann).

Ismaning: Hartmann (Becherer) - Bucher, Jobst, Weber, Kubina - Krizanac, Özbek (Liuzza), Yamashita (Schädler), Nishikawa, Rohrhirsch - Gaedke.