Ein Punkt ist für TSV Brunnthal zu wenig

Von: Nico Bauer

TSV Brunnthal nach 2:2 gegen Freising weiter abgeschlagen.

Brunnthal – Vier Minuten Nachspielzeit kann sehr lange sein und für den TSV Brunnthal war es zu viel. Spät kassierte der Landesligist im Kellerkracher gegen den SE Freising das 2:2 (0:0) und damit läuft man weiter abgeschlagen der Musik hinterher. In der torlosen ersten Halbzeit war schon zu sehen, dass dem Letzten Brunnthal und dem Vorletzten Freising nur drei Punkte wirklich weiterhelfen. Es gab ein Duell auf Augenhöhe und beide Seiten hatten auch ihre Torszenen. Zählbares sprang aber nicht heraus.

Nach der Pause verschob sich das Spielgewicht dann auf die Brunnthaler Seite. Die Heimmannschaft hatte ein Übergewicht und hätte sich den Sieg auch verdient gehabt. Erst einmal lief man aber einem Rückstand hinterher, weil Oliver Lindenauer im Strafraum etwas ungestüm in den Zweikampf ging. Der Kontakt war da, der Freisinger machte viel daraus und der folgende Elfmeter brachte das 0:1 (50.).

Brunnthal ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und zehn Minuten später war schon wieder alles ausgeglichen. Fabian Porr wurde von Luis Fischer bedient und belohnte sich mit seinem Tor für starke Leistungen in den vergangenen Wochen. Grün-Weiß marschierte weiter und schien diesmal das Glück zu zwingen. Nach einer Ecke von rechts lief Simon Neulinger perfekt ein, war mit dem Kopf zur Stelle und es hieß 2:1. Die Hoffnung im Kampf gegen den schon so wahrscheinlichen Abstieg war wieder da. Man hatte die letzten sechs Minuten überstanden und die Anzeige von vier Minuten Nachspielzeit war schon ein kleiner Schock, weil es dafür eigentlich keinen großen Grund gab. Freising warf alles nach vorne und hatte dann zwei Flanken. Die erste landete auf dem anderen Flügel, die zweite im Strafraum und genau das hatte die Brunnthaler in Unordnung gebracht. Am Fünfmeterraum stand Brudtloff frei und der fünfte Saisonsieg hatte sich erledigt.

„Wir haben Wille und Leidenschaft gezeigt und am Ende ist es einfach enttäuschend, mit diesem 2:2 dazustehen“, sagte ein geknickter Trainer Raphal Schwanthaler. Man war ganz nahe dran an dem Dreier, der die Hoffnung im Abstiegskampf wieder hätte aufleben lassen. NICO BAUER

TSV Brunnthal – SE Freising 2:2 (0:0)

TSV Brunnthal: Aufstellung: Geisbauer - Böhme, Neulinger, Richter - Nagel, Betzler (78. Seubert), Ceschin (81. Schertl), Lindenauer (55. Wullrich), Fischer - Porr, Greiner (8. Degel). Tore: 0:1 Schmuckermeier (50., Foulelfmeter), 1:1 Porr (60.), 2:1 Neulinger (84.), 2:2 Brudtloff (90.+1). Schiedsrichter: Tobias Spindler (Ostermünchen); Zuschauer: 130