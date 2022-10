TSV Grünwald will das Momentum in Holzkirchen ausnutzen

Von: Umberto Savignano

Die Erleichterung beim TSV Grünwald war spürbar nach dem Ende der achtwöchigen Serie ohne Sieg.

Grünwald – Trainer Florian de Prato mahnt aber, dass das 1:0 gegen Freising kein seltener Glücksmoment bleiben darf und fordert, am Samstag (14 Uhr) beim TuS Holzkirchen nachzulegen.

„Generell hat man es im Montagstraining den Spielern schon angemerkt, die Stimmung war deutlich angenehmer, natürlich auch für mich selbst nach so einem Sieg am Wochenende“, sagt der 36-Jährige, der findet, dass auch der Spielverlauf – die gute TSV-Leistung wurde erst in der Nachspielzeit durch Harouna Boubacars Treffer veredelt – helfen könnte, die anstehende Aufgabe in Holzkirchen zu meistern. „Im Nachgang war das 1:0, das wir uns hart erarbeitet haben, für den Kopf besser. Wir haben den Sieg erzwungen, den Lohn dafür bekommen. Ein 5:2, das auch möglich gewesen wäre, hätte uns schnell in den Modus gebracht, wieder zu träumen.“ Und für Träumereien ist an der Keltenstraße auch weiterhin kein Spielraum, wie der aktuelle Platz 15 zeigt. „Wir haben den Turnaround noch nicht geschafft, wir haben nur ein Ergebnis erzwungen, das meiner Meinung nach überfällig war.“

So gut das gewonnene Selbstbewusstsein den Grün-Weißen einerseits tut, so sehr gibt es andererseits noch konkreten Steigerungsbedarf, speziell in der Defensive. „Wir müssen besser verteidigen, dürfen nicht so viel zulassen. Man muss es so deutlich sagen: Wir agieren schwach bei langen Bällen“, sagt de Prato. „Dabei sind die eigentlich am einfachsten zu verteidigen. Da müssen wir konsequenter und resoluter sein.“ Der Trainer erwartet von seinen Innenverteidigern bei den Umschaltsituationen des Gegners zudem eine bessere Antizipation.

Einer, der dem TSV am Samstag Sorgen machen könnte, ist Christopher Korkor, mit zwölf Treffern derzeit bester Schütze der Liga. „Er ist ein Top-Offensivspieler, egal, ob er von außen nach innen zieht oder vorne drin spielt. Er ist technisch gut, schnell, kann Chancen kreieren“, so de Prato, der auch seinen Gegenüber Joe Albersinger als „Trainerfuchs“ schätzt. „Das ist schon eine gute Mannschaft“, sagt Grünwalds Coach über Holzkirchen, das derzeit allerdings nur zwei Punkte mehr als sein Team auf dem Konto hat. „Jetzt sind sie gerade mit uns auf Augenhöhe. Da müssen wir versuchen, sie zu überholen.“

Bei diesem Unternehmen kann de Prato wieder auf Dario Matijevic nach abgebrummter Rotsperre zurückgreifen. David Halbich hat sich hingegen krankgemeldet, ob der angeschlagene Leon Sammer in den Kader zurückkehrt, ist noch fraglich.

TSV Grünwald: Mertes - Bornhauser, Heinzlmeier, Wörns, Kreuzeder, M. Koch, F. Traub, Boubacar, Matijevic, Vourtsis, Gasteiger