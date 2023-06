Ein Sieg muss her

Von: Umberto Savignano

Rassige Zweikämpfe prägten das Relegations-Hinspiel zwischen dem SV Münsing-Ammerland und der SG Aying/Helfendorf (1:0). © Hans Lippert

Im Relegations-Rückspiel gegen Münsing muss die SG Aying/Helfendorf einen 0:1-Rückstand aufholen.

Aying/Helfendorf – Die SG Aying/Helfendorf will am Sonntag (14.30 Uhr) im Relegationsrückspiel zur Kreisliga nach dem 0:1 (0:0) beim SV Münsing-Ammerland doch noch den Aufstieg bejubeln. „Ein 1:0 ist schnell gedreht, und wir wissen, zu was wir in Aying mit unserem Publikum fähig sind“, hofft SG-Kapitän Benedikt Wohlschläger auf ein glückliches Saisonfinale, notfalls nach Verlängerung oder Elfmeterschießen. Dabei erwartet er eine noch größere Kulisse als die 400 Zuschauer vom Hinspiel.

Eine Steigerung wird auch sportlich nötig sein, zumindest im Spiel nach vorne. „Die erste Halbzeit war ordentlich, da haben wir die Zweikämpfe angenommen und teilweise auch unseren Kombinationsfußball umgesetzt“, so Wohlschläger, „allerdings hat im ganzen Spiel die Entschlossenheit nach vorne gefehlt, um mehr Chancen zu kreieren. Wir hatten auch im Mittelfeld nicht den richtigen Zugriff.“ Der 30-Jährige hat zwei Erklärungen dafür, dass die „Selbstverständlichkeit gefehlt“ habe. Zum einen den Negativlauf, denn schon in den letzten drei Kreisklassen-Partien war die SG sieglos geblieben. Zum anderen die fehlende Fitness einiger Spieler. Wohlschläger selbst plagte sich mit einer Erkältung, es stand sogar sein Einsatz auf der Kippe. 75 Minuten hielt er immerhin durch, aber die letzten Körner fehlten. „Und so ging es zwei, drei anderen auch.“

Kein Wunder, dass die Gäste im zweiten Durchgang zunehmend in Bedrängnis gerieten. „Die Münsinger haben echt Druck gemacht, sie hatten vor allem sehr viele Standards. Aus dem Spiel heraus hatten sie nicht so viele Chancen“, sagt Wohlschläger, „wir haben nicht mehr für Entlastung sorgen können, jeder Ball ist postwendend zurückgekommen.“ So auch beim 1:0, als die Hausherren die Kugel im Mittelfeld abfingen, sich über die rechte Seite gut durchsetzten und Michael Lang in der Mitte gekonnt vollstreckte (69.). Das Tor war für Wohlschläger ein gutes Lehrbeispiel für das Rückspiel: „Wir müssen schauen, dass wir unser Kombinationsspiel nicht nur über 45 oder 60 Minuten, sondern über die ganze Zeit durchziehen und nicht wieder in schlechte Muster verfallen.“

Doch es gab auch einen sehr positiven Aspekt, nämlich die Abwehrarbeit. „Was Vitus Hörterer abgeliefert hat, war super“, so Wohlschläger, der auch Debütant Simon Kolb lobte: „Er hat es hinten auf der linken Seite sehr gut gemacht.“ Zudem habe der blutjunge Torwart Ludwig Zenz „ein sensationelles Spiel“ hingelegt, so der Kapitän, der sich bei seinen hinteren Reihen bedankte: „Die Defensive hat dazu beigetragen, dass wir noch die Chance haben.“ Und so könnte der Schlusspunkt zugleich der Höhepunkt werden. Die Ayinger und Helfendorfer sehnen beides herbei, wie Wohlschläger zugibt: „Wir alle sind froh, wenn diese Saison am Sonntag zu Ende ist. Durch den neuen Modus gab es praktisch jede Woche ein Endspiel, das war der pure Stress. Aber wir hoffen auf einen guten Ausgang und werden alles in die Waagschale werfen.“

SF Aying/Helfendorf: Zenz - Hörterer, Budimlic, Höcker, Karanovic, Wohlschläger (74. Brandt), Böhner (61. Hefft), Michael Demmel (46. Paul), Stäblein (46. Freytag), Kolb, Scherer Tor: 1:0 Lang (69.)