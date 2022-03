Ein positives Signal an den gesamten Amateurfußball

Von: Robert Gasser

Robert Gasser © mm

Der Wechsel des Stürmers Florian Schmid vom FC Deisenhofen zur SpVgg Unterhaching sendet ein positives Zeichen an den gesamten Amateurfußball, meint Sportredakteur Robert Gasser.

An dieser Stelle berichteten wir bereits über die aktuelle Schwächephase des FC Deisenhofen, der aufpassen muss, in der Bayernliga nicht noch in Abstiegsgefahr zu geraten. Die Ursachen für die kleine Krise mögen vielfältig sein, ein Grund liegt aber auf der Hand: der Wechsel des Stürmers Florian Schmid von seinem Heimatverein zur SpVgg Unterhaching.

Mit diesem Wechsel sendet der FC Deisenhofen freilich ein Signal an den ganzen Amateurfußball in der Region: Seht her, was möglich ist!

Florian Schmid hat sich bei der SpVgg Unterhaching in der Regionalliga, der vierthöchsten deutschen Spielklasse, auf Anhieb durchgesetzt und zuletzt ein Sonderlob vom Hachinger Trainer Sandro Wagner eingeheimst. Der junge Stürmer beweist dadurch eindrucksvoll, welch hervorragende Jugendarbeit beim FC Deisenhofen geleistet wird. Und er zeigt auf, dass der Weg in den hochklassigen Fußball nicht immer über ein Nachwuchsleistungszentrum führen muss.