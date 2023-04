Ein Tänzchen mit dem FC Aschheim

Von: Nico Bauer

Teilen

Aschheim – Es gab einige Fußballer in Oberbayern, die an diesem Sonntag dem FC Aschheim die Daumen gedrückt haben. Alle in der Bezirksliga in Abstiegsnot befindliche Teams hofften auf einen Heimsieg gegen den VSST Günzlhofen. Bei der 1:3 (0:3)-Heimniederlage der Aschheimer gelang dem Gegner ein großer Wurf mit dem Sprung zurück auf den Abstiegsrelegationsplatz.

Der Verein für Sport, Spiel und Tanz machte im Aschheimer Sportpark seinem Namen alle Ehre. Bereits nach 34 Minuten hieß es 0:3 und Hakan Özdemir bewarb sich mit zwei Toren für den Titel Man oft he Match. „Unsere erste Halbzeit war eine Vollkatastrophe“, sagte der Aschheimer Trainer Thomas Seethaler. Die Gäste waren ein keineswegs übermächtiger Gegner, machten aber aus drei Chancen drei Tore. Nach dem Seitenwechsel wurden die Aschheimer etwas besser, aber eine Aufholjagd stand nie wirklich im Raum. Mit zehn Mann war Aschheim einen Tick besser als zuvor zu Elft. Man konnte lediglich in der 81. Minute das Ergebnis etwas freundlicher gestalten, als Alpay Özgül das 1:3 schoss. Trainer Seethaler fordert von seiner Mannschaft nun ganz schnell die Kehrtwende, um noch einen Sieg für den Klassenerhalt zu holen: „Klar ist auch, dass wir kein Spiel mehr gewinnen, wenn wir weiter wie gegen Untermenzing und Günzlkofen spielen.“ nb

FC Aschheim – VSST Günzlkofen 1:3 (0:3.). FC Aschheim: Jakob, V. Contento (83. Gnadl), Ketikidis, Schubert, Wellnhofer (De Marco), D. Contento, Irlbacher (51. Omosebi), Luzzi (46. Wagner), Takiris (46. Petermeier), Özgül. Tore: 0:1 Özdemir (10.), 0:2 Ketikidis (31., Eigentor), 0:3 Özdemir (34.), 1:3 Özgül (81.). Rot: Jakob (Handspiel). Schiedsrichter: Lukas Seider (Oberammergau). Zuschauer: 40.