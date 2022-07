Eine beispiellose Aufholjagd

Von: Umberto Savignano

Fünf Deisenhofner aus dem knappen Futsal-Kader, die sich den Pokalsieg erhoffen: Christian Brunner, Martin, Mayer, Simon Richter (hinten v.l.), Oliver Lindenauer und Benjamin Bautz (vorne v.l.). © FCD

FC Deisenhofen erreicht bayerisches Futsal-Pokalfinale – Zukunft der Mannschaft ist offen.

Deisenhofen – Eine kuriose Anmeldung und eine beispiellose Aufholjagd haben dem FC Deisenhofen die Chance auf einen bayerischen Titel verschafft: Die Blauhemden stehen im Finale des BFV-Futsal-Verbandspokals, in dem sie am Sonntag (16 Uhr, Grundschule Oberhaching) die Futsal Panthers Ingolstadt zum Hinspiel empfangen. Das Rückspiel in Ingolstadt steigt am Sonntag, 17. Juli, um 20 Uhr.

Möglich gemacht haben die Deisenhofner dies durch ein 20:5 im Halbfinal-Rückspiel gegen Futsal Allgäu. Das Besondere dabei: Nach der 5:14-Niederlage im Hinspiel lagen die Blauhemden auch zuhause schon mit 4:5 zurück. Dann aber legten sie richtig los, retteten sich mit einem 14:5 nach der regulären Spielzeit in die Verlängerung und ließen dem Gegner auch dort keine Chance mehr.

„Wir hatten nicht damit gerechnet, auch während des Spiels nicht. Zehn Minuten vor Schluss stand es noch 5:5“, gibt FCD-Spielmacher Martin Mayer zu, dass die Hoffnung eigentlich schon geschwunden war. Selbst auf den letzten, verzweifelten taktischen Kniff habe man verzichtet: „Wir hatten überlegt, mit Flying Goalkeeper zu spielen, aber wir dachten: Es geht eh nix mehr.“

Doch es ging noch was, auch in konventioneller Aufstellung. „Irgendwie, ich weiß auch nicht wie, sind wir in einen Flow gekommen, jeder Schuss war ein Treffer“, so Mayer. Nur die letzte Chance, die sogar schon in der regulären Spielzeit den Sieg beschert hätte, wurde vertan. Doch Zweifel hatte Mayer vor der Verlängerung ohnehin keine mehr, weil Ingolstadt schon zuvor offensichtlich die Puste ausgegangen war: „Die waren mausetot.“ Und so setzte der FCD noch fünf Treffer oben drauf.

Das Finale könnte für den FCD allerdings der letzte Hallenauftritt sein. „Es gehen uns die Futsal-Leute aus und es macht keinen Spaß, ohne Auswechselspieler nach Regensburg zu fahren, zu wissen, dass man keine Chance hat und nach einer 18:3-Niederlage wieder heimzufahren“, deutet Mayer den Rückzug aus der Regionalliga an. Die Teilnahme am Pokalwettbewerb, der 2019 (Sieger TSV 1860 München) neu eingeführt und 2020 wegen Corona abgesagt wurde, war ohnehin nicht geplant. „Das war eigentlich mein Fehler. Ich wusste gar nichts vom Pokal und als die Einladung kam, dachte ich, es geht um die Liga. Ich hab es nicht weiter angeschaut, nur zum Franz (Perneker, Ex-FCD-Manager - d. Red.) gesagt: Bitte, melde uns da an“, erzählt Mayer. „Irgendwann kommt dann ein Spieler zu mir und fragt: Was sind denn das für Spiele?“

Es habe zwar Überlegungen gegeben, die so kurios zustande gekommene Teilnahme abzusagen, doch auf Bitten des Spielleiters stellten sich die Deisenhofner dem Kräftemessen mit den anderen bayerischen Top-Teams: „Es ging mit uns so gut auf“, so Mayer.

In zwei Dreier-Gruppen mit Überkreuz-Halbfinale und Finale der beiden Gruppenersten, und das alles mit Hin- und Rückspiel, qualifizierten sich die Blauhemden für das Wettbewerbs-Semifinale gegen die Allgäuer. Es kamen also schon vor dieser Runde acht Partien zusammen, und damit doppelt so viele wie Mayer erwartet hatte: „Ich dachte, wir scheiden in der Vorrunde gleich aus, dann hätten wir vier Spiele gehabt. Es ist eigentlich Wahnsinn, dass wir jetzt sogar im Endspiel stehen.“

Und der FCD geht keineswegs als Außenseiter ins Finale: Ingolstadt ist Bayernligist, damit eine Klasse tiefer angesiedelt. Mayer hofft zudem, dass die Personaldecke dicker ist als im Halbfinale, als seine Mannschaft auswärts einmal mehr ohne Wechselspieler antreten musste: „Ein paar junge Spieler sind von der Abi-Fahrt zurück.“

Die Chance, sich mit einem Titel von der Futsal-Bühne zu verabschieden, ist also greifbar. Vielleicht würde ein Erfolg die Blauhemden aber sogar dazu motivieren, wenigstens noch ein Jahr in der Halle dranzuhängen. „Es ist noch offen“, sagt Mayer. „Aber wenn, dann nur noch in der Bayernliga.“