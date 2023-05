Eine gute Halbzeit reicht Brunnthal nicht

Von: Nico Bauer

Eine gute Halbzeit war am Ende zu wenig. Auf seiner Abschiedstournee aus der Landesliga Südost verteilte der TSV Brunnthal keine Geschenke, verlor aber verdient mit 1:3 (0:2) beim SSV Eggenfelden, der wieder neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt ohne Relegation gesammelt hat.

Brunnthal – Die Brunnthaler Fußballer müssen ihre Leistungsgrenze erreichen, um in der Landesliga zu punkten. Und genau das war in der ersten Halbzeit nicht der Fall. Die Brunnthaler waren bemüht, kamen aber nicht so richtig in die Begegnung hinein. Dazu kam fehlendes Spielglück. Beim ersten Eggenfeldener Tor in der 37. Minute konnten sich die Grün-Weißen nicht beschweren, weil sie den Ball durch einen Fehler in der Vorwärtsbewegung folgenschwer verloren. Allerdings sah der letzte Pass zum Treffer dann schwer nach Abseits aus. Keine drei Minuten später klingelte es schon wieder, als der Brunnthaler Torwart Maximilian Geisbauer eine Flanke nicht festhalten konnte.

Nach der Pause steigerte sich der Tabellenletzte noch einmal und präsentierte sich als der konkurrenzfähige Kontrahent, der nie aufgibt. Die Mannschaft zeigte Moral, versuchte es und erzwang das Glück. In der 81. Minute verwandelte Fabian Porr einen Freistoß aus 25 Metern, der abgefälscht wurde und dann mittig, unkalkulierbar im Tor einschlug. Das 1:2 der Brunnthaler machte Eggenfelden noch einmal nervös, zumal die Gäste noch einmal richtig anschoben. Quirin Wullrich hatte auch die Chance zum Ausgleich. Das 1:3 fiel erst tief in der Nachspielzeit, als die Brunnthaler für einen Punktgewinn noch einmal alles nach vorne warfen. (NICO BAUER)

SSV Eggenfelden – TSV Brunnthal 3:1 (2:0).

Brunnthal: Geisbauer - Böhme (43. Klepsch), Neulinger, Richter (46. Lindenauer) - Rebenschütz, Seubert (65. Wullrich), Greiner, Nagel, Fischer - Porr, Strobl (46. Ceschin).

Tore: 1:0 Sujic (37.), 2:0 Rudlof (40.), 2:1 Porr (81.), 3:1 Sujic (90.+3).

Zeitstrafen: Fischer (43.), Neulinger (77.).