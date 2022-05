Eine Niederlage zum Verschmerzen

Von: Patrik Stäbler

SV Heimstetten unterliegt dem SC Eltersdorf 1:2

Heimstetten – Kurz vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit fällt das Tor. Oder genauer gesagt: nicht nur das Tor, sondern die komplette Burg. Eine solche Hüpfburg hat der SV Heimstetten am vorletzten Spieltag der Regionalliga für seine jüngsten Fans im Eingangsbereich aufgebaut. Doch nun haben sich zum Ende der Pause so viele von ihnen an Tor und Wände gehängt, dass die Türme der Hüpfburg einknicken – sehr zur Freude der johlenden Kinder.

Das Bild der einstürzenden Festung lässt sich durchaus als Vorbote dessen sehen, was dem SVH in der zweiten Hälfte des Heimspiels gegen den SC Eltersdorf widerfahren wird. Denn nachdem die Platzherren im ersten Abschnitt alles im Griff gehabt haben und mit 1:0 in Führung gegangen sind, knicken sie nach dem Wiederanpfiff so plötzlich ein wie die Hüpfburg. Und diesen Einbruch nutzt der SCE, um das Blatt zu wenden und Heimstetten eine 1:2-Niederlage zuzufügen.

Für die SVH-Kicker endet damit eine Serie von fünf Heimsiegen am Stück – und doch dürften sie sich nicht allzu sehr grämen. Denn ihr Saisonziel, den Klassenerhalt, haben die Heimstettner schon in der Vorwoche unter Dach und Fach gebracht – anders als der Gegner. So geht es für den abstiegsbedrohten SC Eltersdorf in diesem Duell noch um alles, was jedoch nicht ausschlaggebend für die Niederlage gewesen sei, urteilt SVH-Trainer Christoph Schmitt nach dem Abpfiff. Vielmehr macht er als Ursache jene Viertelstunde nach der Pause aus, in der seine Mannschaft „sehr wild gespielt“ und den Gegner zu zwei Treffern eingeladen habe.

Insgesamt aber, resümierte der Coach, habe es seine Elf „sehr ordentlich“ gemacht - eingedenk der Ausfälle von nicht weniger als acht Stammkräften. Entsprechend leer sieht es beim Anpfiff auf der Heimstettner Bank aus, wo neben Torwart Maximilian Riedmüller und Alexis Fambo bloß noch zwei Aushilfskräfte aus dem Kreisligateam des Klubs sitzen. Die beiden, Alexios Pavlidis und Anes Ziljkic, kommen nach der Pause jeweils noch zu ihrem Regionalligadebüt. Zunächst aber sehen sie von außen, wie ihre Elf in einer munteren ersten Hälfte nach 25 Minuten in Führung geht. Torschütze ist Sebastiano Nappo, der nach einem Einwurf aus spitzen Winkel elegant mit dem Außenrist trifft. Auf der anderen Seite kommen auch die Gäste zweimal aussichtsreich vors Tor, können dies aber nicht in Zählbares ummünzen.

Das ändert sich im zweiten Durchgang. Nachdem der SVE schon kurz zuvor bei einer Großchance nur den Pfosten getroffen hat, erzielt Manuel Stark in der 54. Minute den Ausgleich. In der Folge haben die Eltersdorfer dann im Minutentakt drei gute Chancen, von denen sie zwei versemmeln, die letzte aber nutzen. Ausgangspunkt ist dabei ein Patzer von Sebastian Gebhart, der als letzter Mann den Ball vertändelt. Daraufhin stürmt Robin Renner allein auf Torwart Moritz Knauf zu, scheitert im ersten Anlauf, verwertet dann aber den zweiten Versuch.

Nach dem 1:2 fängt sich Heimstetten zwar wieder und hat in der Schlussphase durch Anes Ziljkic und Emre Tunc noch zweimal den Ausgleich aus dem Fuß. Doch ein weiteres Tor bleibt den SVH-Kickern an diesem Nachmittag verwehrt, sodass sie erstmals nach sechs Spielen ohne Niederlage wieder als Verlierer vom Platz gehen.

SV Heimstetten - SC Eltersdorf 1:2 (1:0) SV Heimstetten: Knauf, Gebhart, Maljojoki (61. Pavlidis), Reuter, Kovacevic (46. Fambo), Mwarome, Müller, Tunc, Riglewski, Nappo, Skrijelj (81. Ziljkic) Tor: 1:0 Nappo (26.), 1:1 Stark (54.), 1:2 Renner (58.) Schiedsrichter: Stefan Treiber (VfL Neuburg) Zuschauer: 180

