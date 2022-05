Einfach Spaß haben

Von: Nico Bauer

FC Unterföhring setzt auf volle Offensive.

Unterföhring – Der FC Unterföhring hat die Aufstiegsrelegation zur Bayernliga sicher erreicht und will nun in den zwei noch ausstehenden Spiele Spaß haben. Für den nahezu abgestiegenen TSV Kastl ist das Heimspiel gegen den FCU (Samstag, 14 Uhr) kein gutes Zeichen. Der Tabellenletzte hat fünf Punkte Rückstand auf die Relegationsplätze und braucht neben zwei eigenen Siegen noch viel Hilfe auf anderen Plätzen. Für den Erhalt der theoretischen Chance muss gewonnen werden. Auf der anderen Seite verrät der Unterföhringer Trainer Zlatan Simikic ein Geheimnis: „Wir haben uns während der Saison viel mehr über 100 Saisontore unterhalten als über die Aufstiegsrelegation zur Bayernliga.“ Aktuell steht man bei 89 Treffern und bräuchte noch elf Tore in zwei Spielen. Am letzten Spieltag wartet dann aber der bereits als Meister feststehende SV Erlbach, mit dem man im Hinspiel keine reine Verbrüderungsorgie hatte. Wenn Unterföhring 100 Tore schaffen will, müsste in Kastl viel passieren.

Und genau darauf haben die besten Offensivkicker der Liga richtig Lust. „Wir werden total offensiv spielen und wollen es probieren“, sagt der Trainer. Den Abstiegskämpfern aus Kastl macht er auch etwas Hoffnung: „Wenn wir offen sind, dann haben sie nach vorne Räume.“ Zu dem Spektakel mit Ankündigung kommt aber beim FC Unterföhring auch ein ernsthafter Faktor. Mit Blick auf die Relegation will der Trainer schon einmal manche Spieler auf ungewohnten Positionen ausprobieren. Das sind die Vorbereitungen für taktische Besonderheiten, wenn es dann um die Zukunft in der Bayernliga geht. Nebenbei möchte auch Bastian Fischer (31 Spiele, 28 Tore) seinen ersten Platz in der Torjägerliste sichern. Der Trainer sagt deutlich, dass er Spaßkicker nicht schonen darf: „Der will immer spielen und keine Pause machen.“nb

FC Unterföhring: Fritz - Coporda, Arifovic, Eder - Bahadir (Sahingöz), Ehret, Siebald, Arkadas, Negic - Fischer, Volland.