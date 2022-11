Gipfeltreffen erfolgreich: Regionalligisten einig – neue Aufstiegsregel schon ab nächster Saison?

Von: Thomas Jank

Chris Förster (Geschäftsführer Carl-Zeiss Jena) war beim Gipfeltreffen in Leipzig und hofft auf eine positive Rückmeldung der Öffentlichkeit © Christoph Worsch via www.imago-images.de

Als Meister steigt man in die nächsthöhere Liga auf: eigentlich logisch. In drei der fünf Regionalligen ist das anders, viele Vereine macht das unzufrieden. Jetzt soll es eine Reform geben.

München/Leipzig – Viele Vereine sind unzufrieden mit dem jetzigen Konzept des Auf- und Abstiegs zwischen dritter und vierter Liga. Derzeit gibt es fünf Regionalligen, aber nur vier Drittliga-Absteiger. Die bisherige Lösung aus Sicht dreier Regionalverbände unfair: Während die Meister der Regionalligen West und Südwest einen sicheren Aufstiegsplatz haben, müssen zwei der anderen drei in ein Aufstiegsrelegationsspiel. Zwischen Nord, Nordost und Bayern rotiert das direkte Aufstiegsrecht jedes Jahr.

Gegenüber den Klubs der Regionalligen West und Südwest haben die Vereine der drei anderen Ligen immer noch einen großen Nachteil: Nur einmal in drei Jahren gibt es einen sicheren Aufsteiger in der eigenen Liga. Deswegen wollen Vertreter der drei benachteiligten Ligen etwas am System ändern, um es fairer für alle zu machen.

Dabei gab es schon eine Reform im Jahr 2019. Auch damals war die Forderung, dass man als Meister aufsteigen wollte. Umgesetzt wurde das mit einem vierten Abstiegsplatz. Die Regionalligen West und Südwest bekamen einen direkten Aufstiegsplatz, die anderen nicht. Die Reform scheiterte, das jetzige Konzept ist für die drei benachteiligten Ligen eher unbefriedigender als das davor.

Nach Ablehnung vor 3 Wochen: NOFV grundsätzlich positiv gestimmt, das Inhaltliche hat gefehlt

Die Vereine der Regionalligen Nord, Nordost und Bayern wollen daran etwas ändern. Vergangenen Donnerstag trafen sich 19 Vertreter dieser Viertligisten – unter anderem vom FC Bayern München und der SpVgg Unterhaching. Ziel des Gipfeltreffens in Leipzig war es, einen möglichen Lösungsweg auszuarbeiten, den man dann dem Nordostdeutschen-Fußball-Verband (NOFV) vorstellen kann.

Der Weg zu einer Umsetzung einer neuen Regelung geht in diesem Fall über den NOFV. Er war der einzige der drei Verbände, der einem Antrag zur Änderung bislang nicht zustimmte, ihm fehlte die inhaltliche Komponente. Sind Nord, Nordost und Bayern jetzt auf einem Nenner, dann kann beim Verbandstag am 19. November einen Antrag für einen außerordentlichen DFB-Bundestag gestellt werden. Stimmt der Bundestag diesem Vorschlag zu, ist es möglich, dass die neue Aufstiegsregelung bereits ab Saison 2023/24 gilt.

Die Zustimmung des NOFV ist wahrscheinlich, da der Verband „bereits Verständnis zeigte und unterstützt“, so Jena-Geschäftsführer Chris Förster gegenüber dem „MDR“.

Aufstiegsregelungen: Grundsätzlich gibt es drei mögliche Lösungswege

Reduzierung der Regionalligen auf vier Staffeln

Aufstockung der 3. Liga auf 22 Teams und damit auf fünf Absteiger

Aufstiegsspiele für alle Meister

Am Donnerstag wurde in Leipzig dann über das Inhaltliche diskutiert. Problem: Die drei Lösungsvorschläge, die auf der Hand liegen, sind alle quasi nicht umsetzbar. Kein Verband will seine Regionalliga aufgeben, sodass eine Reduzierung auf vier Ligen schwer umzusetzen ist. Die Aufstockung der dritten Liga verbunden mit mehr Abstiegsplätzen wird von Seite der dritthöchsten Spielklasse nicht akzeptiert werden, da sie bereits 2019 entgegengekommen ist und die Vereine kaum noch einen Abstiegsplatz mehr in ihrer Liga haben wollen. Und mit dem System Aufstiegsspiele für alle Meister zu machen, würde man eher einen Schritt zurück als einen nach vorne machen.

Gipfeltreffen in Leipzig: Klubs erzielten Einigung – Vorschlag wird am Mittwoch präsentiert

Die Vertreter der Regionalligen Bayern, Nord und Nordwest trafen sich vergangenen Donnerstag, um einen konkreten Lösungsweg zu besprechen. Und obwohl über die letzten Jahre oft über eine mögliche Verbesserung des Systems geredet wurde, kamen die 19 Vertreter bereits nach drei Stunden zu einer Einigung, die sie dem NOFV kommenden Mittwoch präsentieren wollen, berichtet der „MDR“.

Auch an die Öffentlichkeit soll der Vorschlag erst dann gelangen, wenn er dem Verband präsentiert wurde. Jena-Geschäftsführer Chris Förster hofft, dass der Vorschlag „auf offene Ohren“ stößt. Was sich die Vertreter der Klubs überlegt haben und ob es eventuell ab nächster Saison schon ein besseres System gibt, bleibt abzuwarten. (Thomas Jank)