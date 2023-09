Elfinger: „Die Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn“

Von: Umberto Savignano

Grünwald – Der TSV Grünwald hat zwar einen Raketenstart hingelegt, die Dimensionen der Landesliga aber doch nicht verlassen können. Zumindest hat sich das Tabellenbild wieder einigermaßen normalisiert. Zwei Punkte liegen die Grün-Weißen noch vor dem FC SF Schwaig, bei dem sie zuletzt mit einem 1:3 ihre erste Niederlage kassierten, je fünf Zähler Vorsprung sind es zum VfB Forstinning und zum TSV Wasserburg sowie sechs zum FC Unterföhring, der sich am Freitag um 19. 30 Uhr an der Keltenstraße vorstellt.

„Wir hatten eine überragende Serie, aber jetzt müssen wir wieder zusammenwachsen“, sagt TSV-Coach Rainer Elfinger, der einräumt, dass die Niederlage in Schwaig verdient war. „Aufgrund der ersten Halbzeit ging das Ergebnis in Ordnung. Uns hat das Spielglück gefehlt, wir haben es uns aber auch nicht erarbeitet. Es war eines unserer schlechteren Spiele.“

Dennoch übt er Nachsicht mit seiner Truppe: „Ich bin der Meinung, dass wir uns auch mal ein schlechteres Spiel erlauben dürfen.“ Zwar seien die Mängel beim Training kurz angesprochen worden, aber: „Wir haben es dann gleich abgehakt. Das wirft uns nicht aus der Bahn. Und ich will auch kein Jammern wegen der Ausfälle, damit müssen wir zurechtkommen.“

Die Verletzungen von Niklas Kern, der wegen seines Bänderrisses noch sechs bis acht Wochen fehlt, und Kodjovi Koussou, der nach seiner Ellenbogenoperation in diesem Jahr überhaupt nicht mehr spielen wird, sollen nicht als Ausreden herhalten. Zumal der TSV personell mit zwei Offensivkräften nachgelegt hat: Jasmin Kadiric vom SV Heimstetten spielte in Schwaig schon eine Halbzeit (wir berichteten). „Er ist ein ähnlicher Typ wie David Halbich“, vergleicht Elfinger Kadiric, der morgen 26 wird, mit seinem gerne aus der zweiten Reihe kommendem Top-Torjäger. „Es könnte gut mit beiden funktionieren.“

Hingegen sei Mladen Acimovic (19), der zuletzt in Österreichs II. Liga Mitte beim SV Rohrbach spielte, „ein großer bulliger Stürmer, ein richtiger Neuner“, so Elfinger, der klarstellt, dass die Verpflichtung der beiden Neuzugänge den Ausfällen geschuldet sei und es keinesfalls darum gehe, den formstarken Halbich weiter anzustacheln: „David ist einer der überragenden Spieler der Liga, wir wollen ihm da nicht künstlich Druck machen. Wir hatten einfach Handlungsbedarf.“

Denn gerade die nächsten Wochen haben es in sich. „Unterföhring, dann in Traunstein, gegen Bruckmühl und in Wasserburg: Das sind schon Kaliber“, findet Elfinger. Schon der FCU mit den erfahrenen Brüderpaaren Sahin und Burhan Bahadir sowie Tayfun (Elfinger: „Ein überragender Kicker.“) und Attila Arkadas sei ein harter Prüfstein. Und die Aufgabe wird durch das Fehlen von David Wörns, der wegen seiner Rotsperre letztmals zuschauen muss, nicht einfacher.

TSV Grünwald: Brandl - Bornhauser, Heinzlmeier, Kreuzeder, F. Traub, Buchta, Sammer, Müller, Matijevic, Rojek, Halbich