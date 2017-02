Elfinger übernimmt den FC Ismaning

Muriqi-Nachfolge geklärt

FC Ismaning - Die Nachfolge des scheidenden Xhevat Muriqi ist geklärt. Rainer Elfinger, Noch-Trainer des SV Türkgücü Ataspor, übernimmt zur kommenden Saison den Bayernligisten.

Das Geheimnis um die Nachfolge von Xhevat Muriqi ist gelöst: Rainer Elfinger wird zur kommenden Spielzeit neuer Trainer beim FC Ismaning. Er erhält einen Vertrag bis 2019. Das bestätigte der 50-Jährige gegenüber Fussball Vorort. Gerüchte, dass er beim Tabellenelften der Bayernliga Süd ab Sommer an der Seitenlinie stehen würde, gab es schon länger.

"Es ist schon länger ein Thema. Der FCI ist auf mich zugekommen. Ich habe mich mit Florian Hahn zu guten und fruchtbaren Gesprächen getroffen", sagt der noch bis Saisonende beim SV Türkgücü Ataspor unter Vertrag stehende A-Lizenz-Inhaber. "Ich gehe mit großer Leidenschaft und großen Emotionen an die Aufgabe heran. Ismaning hat ein tolles Umfeld, ein super Stadion und es passt einfach vieles."

Bis zum Saisonende möchte er sich noch voll in den Dienst des SV Türkgücü Ataspor stellen, parallel aber in enger Abstimmung bereits mit Manager Hahn am Kader für die neue Saison feilen: "Wir werden uns innerhalb unserer Möglichkeiten zweckmäßig verstärken. Ismaning hat aber schon eine schlagkräftige Truppe mit sehr guten Fußballern. Deshalb muss auch nicht alles auf den Kopf gestellt werden."

Ehe der Bayernligist mit der Nachfolge von Muriqi an die Öffentlichkeit ging, wurden zunächst der scheidende Trainer und die Mannschaft vom Verein informiert. Anfang Februar gab der Tabellenelfte bekannt, den Vertrag mit Muriqi nicht zu verlängern. Der 43-Jährige sprach damals von einer "völlig unverständlichen Entscheidung" und bekam auch Rückendeckung aus der Mannschaft.

Elfinger war betreute mehrere Jahre den damaligen Regionalligisten SV Heimstetten. Danach führte ihn sein Weg zum FC Erding, mit dem er in der vergangenen Saison knapp in den Relegationsspielen zur Landesliga am TSV Kastl scheiterte. Im Herbst 2016 stieg er dann beim SV Türkgücü Ataspor ein und führte den ambitionierten Landesliga-Aufsteiger wieder in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Obwohl er mit sechs Siegen und einem Unentschieden eine nahezu makellose Bilanz vorweisen konnte, entschieden sich die Türken in der Winterpause, im Sommer mit FC-Unterföhring-Coach Andi Pummer einen Neustart zu wagen.

Quelle: fussball-vorort.de