Elfinger wird Trainer des TSV Grünwald

Von: Umberto Savignano

Mit Rainer Elfinger verpflichtet der TSV Grünwald einen im gehobenen Amateurfußball bestens bekannten Trainer. mic © Michalek

TSV entscheidet sich mit dem 56-Jährigen für einen erfahrenen Mann.

Grünwald – Beim TSV Grünwald läuft es: Nach vier Siegen in Folge scheint der Klassenerhalt so gut wie sicher und nun präsentiert der Fußball-Landesligist auch schon einen Nachfolger für den nach der Saison scheidenden Florian de Prato: Neuer Trainer wird der im gehobenen Amateurfußball bestens bekannte Rainer Elfinger. Der 56-Jährige hat in Oberbayern schon zahlreiche Stationen durchlaufen. So betreute er den SV Heimstetten in der Bayernliga und nach dem gelungenen Aufstieg auch noch über ein Jahr in der Regionalliga, danach den Bezirksligisten FC Erding, den SV Türkgücü Ataspor in der Landesliga, den Bayernligisten FC Ismaning sowie zuletzt die Landesligisten SB Chiemgau Traunstein und TSV Ampfing. Sein letztes Spiel auf der Bank der Schweppermänner war kurioserweise das 0:1 zuhause gegen die Grün-Weißen am 18. März dieses Jahres. Danach trat er vorzeitig zurück, weil der Verein zur neuen Saison ohnehin nicht mit ihm plante und „eine wertschätzende und verlässliche Kommunikation (…) nicht mehr gegeben“ war, wie Elfinger damals „Fußball Vorort“ erklärte.

Grünwalds Sprecher Jochen Joppa erzählt, dass sich schon am Rande des Spiels in Ampfing oberflächliche Gespräche ergeben hätten, weil sich der alte und neue Coach lange kennen: Elfinger war nämlich Sportlehrer an de Pratos Schule. Der Wechsel von einem 36-jährigen zu einem 56-jährigen Trainer sei zwar ein gewisser Einschnitt, aber, so Joppa: „Ich habe da keine Bedenken. Elfinger ist Pädagoge, kann mit den jungen Spielern sicher umgehen. Er ist lange bekannt als guter Trainer. Und ein gestandener und erfahrener Trainer ist das A und O.“ um