Endlich rollt der Ball wieder

Von: Umberto Savignano

Im Angriffsmodus: Der FC Deisenhofen und sein Torjäger Nico Karger versuchen, an die Spitzengruppe der Bayernliga anzudocken. © Robert Brouczek

Der FC Deisenhofen hat den Aufstieg noch nicht ganz abgeschrieben.

Deisenhofen – Der Ball rollt wieder beim FC Deisenhofen: Vergangenen Montag hat der Tabellenzehnte der Bayernliga Süd das Training aufgenommen, am Samstag steigt um 12 Uhr mittags zuhause bereits der erste Test gegen den Landesligisten SB Chiemgau Traunstein. Die Blauhemden gehen also gleich in die Vollen, sie haben ja auch einiges vor. Thomas Werth gibt zu, dass er den Regionalliga-Aufstieg längst noch nicht abgeschrieben hat. „Wir wollen so lange wie möglich oben mitmischen. Es sind nur acht Punkte Rückstand auf den Zweiten“, sieht der FCD-Manager keinen unüberbrückbaren Abstand zum Relegationsrang, den derzeit der FC Memmingen einnimmt. Spitzenreiter SV Schalding-Heining ist noch einmal weitere acht Punkte entfernt. Dass die Ausgangslage nicht noch wesentlich besser ist, habe man sich selbst zuzuschreiben, weiß Werth: „Hätten wir gegen Rosenheim und Garching gewonnen, wären es drei Punkte.“ Nur einen Zähler holte das Team von Trainer Andreas Pummer kurz vor der Winterpause gegen diese beiden Kellerkinder. Solche Ausrutscher gilt es im Frühjahr zu vermeiden, wenn man noch ernsthaft oben andocken will.

Mitverantwortlich für die mangelnde Ergebniskonstanz waren auch einige personelle Engpässe. Zum Vorbereitungsstart ist der Kader endlich wieder voll. Zwar hat sich Tobias Muggesser aus beruflichen Gründen aus dem Kreis der Bayernliga-Akteure verabschiedet, „aber er war ja schon in der Vorrunde nur noch halb dabei“, so Werth. Tobias Rembeck fehlt dem FCD wegen seines Jobs ebenfalls schon länger. Dafür hat sich der Verein nun mit dem 19-jährigen Offensivspieler Paul Schemat, der beim FC Augsburg ausgebildet wurde, eine zusätzliche Verstärkung gesichert. Schemat ist derzeit aber noch angeschlagen. Zwei Rekonvaleszenten, die ebenfalls praktisch als Neuzugänge gelten dürfen, sind hingegen voll dabei: Daniel Yordanov, der am kommenden Montag seinen 20. Geburtstag feiert, hat seine bisher sechs Bayernliga-Einsätze für den FCD noch in der vergangenen Saison als Jugendspieler bestritten. Auf seiner Torgefährlichkeit ruhen ebenso einige Hoffnungen wie auf der Erfahrung von Sebastian Hahn. Der 27-jährige Mittelfeldspieler kam im Sommer aus Holzkirchen, wartet aber noch auf sein Debüt im Deisenhofner Trikot. „Es ist sehr erfreulich, dass beide schmerzfrei eingestiegen sind“, so Werth, der nicht nur die Fortsetzung der laufenden, sondern auch schon die nächste Spielzeit im Fokus hat: „Wir haben im Training 10 A-Junioren mit dabei, die ihre Spielzeiten in der Vorbereitung bekommen werden, mit Blick auf kommende Saison. Ansonsten sind wir auch schon in Vertragsgesprächen.“ Coach Pummer sowie Ex-Profi und Top-Torjäger Nico Karger haben ihre Zusagen bereits gegeben (wir berichteten).

