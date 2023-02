Engagierte Dornacher überzeugen beim 2:0

Von: Guido Verstegen

Dornachs Trainer Nebojsa Stojmenovic: „Das war eine sehr ordentliche Leistung – ich habe eine Mannschaft gesehen, die wollte, die lebte.“ © SV Dornach

Erfolgreicher Einstand für den neuen Trainer Nebojsa Stojmenovic: Fußball-Bezirksligist SV Dornach hat das Vorbereitungsspiel bei der U23 des FC Deisenhofen mit 2:0 (2:0) für sich entschieden.

Dornach – „Das war eine sehr ordentliche Leistung – ich habe eine Mannschaft gesehen, die wollte, die lebte“, sagt der 60-Jährige nach dem Sieg im ersten Test. Ihm sei wichtig gewesen, dass seine Spieler vom Anpfiff weg engagiert sind, dass sie miteinander kommunizieren und es auch mal richtig laut wird auf dem Platz: „Natürlich haben der Torwart, Manuel Wagatha als Abwehrchef oder Dominik Goßner im Mittelfeld die Aufgabe als Leader aufzutreten, aber auch der Rest der Mannschaft soll sich eben nicht nur mit körperlichem Einsatz zeigen.“

Ausgesprochen positiv für die hinten zuletzt anfälligen Dornen: Dominik Bertic hielt seinen Kasten sauber, die Null stand diesmal also. Stojmenovic: „Wir hatten uns vorgenommen, kompakt zu stehen, und das hat gut funktioniert.“ Vorne legten Kapitän Goßner (19.) und Felix Partenfelder (25.) bereits in der ersten Halbzeit eine 2:0-Führung vor, Goßner vergab dann später noch die Riesenchance zum 3:0. „Es hat richtig Spaß auf dem neuen Kunstrasenplatz in Deisenhofen – das war wie zuhause auf dem Wohnzimmerteppich“, sagte Stojmenovic und lobte seine Mannschaft für ihren disziplinierten Auftritt. (guv)