Erdinger Meister Cup: BFV und Erdinger Weißbräu suchen den Meister der Meister

Ein Sensationserfolg des FC Forstern 2 war der Gewinn des letztjährigen Erdinger Meister-Cups. ArchivFoto: Eicke Lenz © Eicke Lenz

Im Erdinger Meister-Cup spielen alle Herren-Meister von A-Klasse bis Regionalliga, sowie alle Frauen-Meister bis zur Bezirksoberliga um den Titel.

Ehrlicher Fußball, beste Stimmung und Feierlaune – der Erdinger Meister-Cup findet 2023 bereits zum insgesamt 17. Mal statt. Nach der regulären Saison suchen der Bayerische Fußball-Verband (BFV) und die Privatbrauerei Erdinger Weißbräu Anfang Juli wieder die Meister der Meister in Bayern.

In diesem Jahr steigt das Landesfinale am Samstag, dem 8. Juli, beim TSV Gaimersheim (Oberbayern). Das Finalticket erspielen sich die Teams zukünftig in nun fünf Bezirks-Vorentscheiden am Wochenende, 1./2. Juli. Damit orientiert sich die Einteilung der Spielregionen ab sofort an den bestehenden Herren-Landesligen Nordost, Nordwest, Mitte, Südost und Südwest.

Die Sieger werden wieder mit einem Trainingslager in der Sportschule Oberhaching belohnt. Teilnahmeberechtigt sind alle Herren-Meister von der A-Klasse bis zur Bezirksliga sowie die Frauen-Meister bis zur Bezirksoberliga. Für das Finalturnier gesetzt sind jeweils die Meister der Landes- und Bayernligen sowie der Champion der Regionalliga Bayern. Gespielt wird auf Kleinfeld Fünf gegen Fünf plus Torwart. Es gibt keinen Passzwang, lediglich die Vereinsmitgliedschaft ist Voraussetzung. Die Anmeldung für die Meister-Teams 2023 ist online noch bis Mittwoch, 21. Juni, unter www.bfv.de/erdinger möglich. (mm)