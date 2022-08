ERDINGER-Torschützenkönig Patrick Hobsch LIVE: Gelingt diese Saison der Aufstieg?

Von: Henrik Ahrend

Patrick Hobsch von der SpVgg Unterhaching erzielte in der vergangenen Saison 28 Tore in der Regionalliga Bayern. © IMAGO / Sven Simon / Sven Leifer

Patrick Hobsch erzielte in der letzten Saison für die SpVgg Unterhaching 28 Tore. Der 27-Jährige berichtet über seine letzte Saison live bei uns im Interview.

Unterhaching - Patrick Hobsch ist einer der Leistungsträger der SpVgg Unterhaching. In der abgelaufenen Regionalliga-Saison erzielte der 27-Jährige 28 Tore in 37 Einsätzen und sicherte sich die Torjäger-Krone. Die Hachinger mussten sich am Ende der Saison mit dem vierten Tabellenplatz zufrieden geben und greifen diese Saison erneut die Aufstiegsplätze in der Regionalliga Bayern an.

SpVgg Unterhachings Patrick Hobsch im Live-Interview

Patrick Hobsch wechselte zur letzten Saison vom Drittliga-Absteiger VfB Lübeck nach Unterhaching. Hobsch brauchte keine lange Eingewöhnungsphase in Unterhaching und zeigte direkt, warum man ihn geholt hat. Wir werden mit ihm über seine erste und durchaus erfolgreiche Saison mit der SpVgg Unterhaching im Live-Interview sprechen.

Das Interview mit Patrick Hobsch könnt ihr am 10. August um 16:30 Uhr live auf dem YouTube- und Facebook-Kanal von Fußball-Vorort sehen.