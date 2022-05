Erfolgreiches Dreisäulenmodell

Von: Nico Bauer

Ismaning – Die Kaderplanung des FC Ismaning ist ein Dreisäulenmodell der besonderen Art. Zum einen holt der Verein von Außen echte Führungsspieler mit Erfahrung, dann kommen die schon halb geschliffenen Diamanten aus der eigenen Jugend und dann streut man immer wieder Überraschungen ein, die so richtig funktionieren. Der Kracher dieser Saison ist Daniel Gaedke (27), der vor dem letzten Heimspiel gegen den TSV Kottern (Samstag, 14 Uhr) um zwei Jahre verlängert hat. Zuletzt machte Gaedke mit dem 1:1 in Hankofen seinen zehnten Saisontreffer. Der Ismaninger war mit Ball schneller als der Verteidiger ohne, dann setzte er sich physisch noch durch und schob die Kugel in Bedrängnis überlegt ins lange Eck. „Der Junge hat noch mehr Potenzial und nächste Saison schießt er 15 Tore“, sagt sein Trainer Mijo Stijepic. Der Ismaninger Trainer kann auch erklären, warum Daniel Gaedke so zündete. „Er brennt für den Fußball, ist in jedem Training da und will an sich arbeiten“, sagt Stijepic. Dazu kommt, dass der bullige Zwei-Meter-Mann gegenüber seiner von der Statistik nicht übermenschlichen Landesliga-Saison beim SE Freising (20 Spiele, sechs Tore) etwa zehn Kilo abgenommen hat. „Er passt vielleicht besser in die Bayern- als in die Landesliga“, sagt Stijepic. Die wahre Kuriosität ist aber der tiefere Blick in die Vita. 2014/15 spielte er noch für den SV Haimhausen in der A-Klasse und feierte mit 40 Toren in 25 Spielen den Aufstieg in die Kreisklasse. Von 2015 bis 2018 beim SV Lohhof und dann 2018/19 beim TSV Jetzendorf kickte er vier Jahre Bezirksliga, bevor es mit der Zwischenstation Freising nach Ismaning ging. Zur Jetzendorfer Zeit war er schon im Probetraining beim FCI, aber da war die Zeit noch nicht reif. „Das ist das Schöne am Fußball“, sagt Mijo Stijepic, „dass sich auch solche Spieler durchsetzen, die nie in einem großen Nachwuchsleistungszentrum waren.“nb

FC Ismaning: Radic (Rasic) - Jobst, Tomasevic, Priewasser (Schaefer) - Hofmann, Bux, Schädler, Yilmaz, Mittermaier - Hauk, David.