Erleichterung beim TSV Grünwald nach hoch verdientem 1:0-Sieg

Von: Umberto Savignano

Grünwald – Die Erleichterung über den 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den ASV Dachau war riesig im Lager des TSV Grünwald. „Für mich war das heute ein entscheidendes Spiel“, sagte TSV-Sprecher Jochen Joppa, der lange leiden musste, denn: „Wir haben heute Chancen für drei Spiele vergeben. Deshalb ist der Sieg unterm Strich hochverdient.“

Trainer Florian de Prato sah „allein in der ersten Halbzeit fünf Hochkaräter. Auf der anderen Seite hatten wir, egal, ob Dachau es mit langen Bällen oder spielerisch versucht hat, spätestens an der Mittellinie alles im Griff. Wenn es 4:0 zur Pause steht, kann sich keiner beschweren.“ Kurz nach dem Wechsel dann endlich das erlösende 1:0: David Halbich traf nach Vorarbeit von Harouna Boubacar (54.). „Das haben wir dann irgendwann erzwingen müssen, weil langsam schon eine Blockade entstanden ist und Dachaus Torwart auch einen sehr guten Tag hatte“, so de Prato.

Doch der Führungstreffer tat den Grün-Weißen gar nicht gut. „Nach dem Tor war unerklärlicherweise ein Bruch in unserem Spiel“, wunderte sich Joppa, der nun offensivere, jedoch immer noch harmlose Gäste sah. „Dachau hat dann angefangen zu drücken, es wurde bei uns auch ein bisschen nervöser, aber gefährdet war der Sieg nie“, bestätigte de Prato. Auch von Yazid Ouro-Akpo Adjai, der jüngst beim 4:5 des ASV in Pullach dreimal getroffen hatte und den de Prato vor der Partie als „richtigen Hochkaräter“ bezeichnete, war nichts zu sehen. Die Defensive der Hausherren stand und in der Schlussphase, als Dachau nach der Ampelkarte für Antonio Jara Andreu (83.) und ganz am Ende auch noch Rot für Mario Stanic (90.+4) in Unterzahl agieren musste, vergaben die Grün-Weißen wieder klarste Gelegenheiten.

Nach sieben Minuten Nachspielzeit durfte Joppa aufatmen: „Gottseidank, diese drei Punkte waren ganz wichtig!“ Immerhin beträgt der Vorsprung des TSV Grünwald zu einem direkten Abstiegsrang nun sieben Zähler. Andererseits ist de Pratos Team noch mittendrin im Gerangel um die Vermeidung der Relegation. Spätestens ab der siebten Position, die derzeit der TSV Ampfing, Anfang November noch Tabellenführer, einnimmt, beginnt der Kampf um den Landesligaverbleib. 40 Punkte haben die Schweppermänner auf dem Konto, nur drei weniger die Grün-Weißen, die ihrerseits an 13. Stelle liegen. „Wir schauen aber nur auf uns“, betont Joppa. um

TSV Grünwald – ASV Dachau 1:0 (0:0)

TSV Grünwald: Brandl - F. Traub, M. Koch (62. Heinzlmeier), Kreuzeder, V. Traub (67. Sammer), Bornhauser, Wörns, Boubacar (62. Matijevic), Halbich, Gasteiger (54. Rojek), Vourtsis (90. Körner) Tor: 1:0 Halbich (54.) Gelb-Rot: Jara Andreu (Dachau/83., fortgesetztes Reklamieren) Rot: Stanic (Dachau/90.+4, grobe Unsportlichkeit)