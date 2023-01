Ersatz aus der Reserve – Patrick Mann ersetzt Leon Westner im Kasten des FC Aschheim

Von: Guido Verstegen

Teilen

Patrick Mann, Torwart des FC Aschheim © FuPa

Der FC Aschheim hat die Personalfrage im Tor gelöst. Patrick Mann kommt aus der zweiten Mannschaft des Bezirksligisten nach oben.

Aschheim – Wenn die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim am 31. Januar wieder ins Training einsteigen, kann Coach Thomas Seethaler mit Patrick Mann (20) ein bekanntes und doch neues Gesicht in seinem Kader begrüßen. Der Torwart rückt aus der Zweiten Mannschaft auf und ersetzt Leon Westner (22), den es aus beruflichen Gründen zurück in seine Heimat Waldkirchen verschlägt.

Weitere Abgänge sind die Angreifer Lemmy Gremm (24/jetzt TSV Haar), Georges Fredy Amegan (19/FC Puchheim) sowie Mittelfeldspieler Alen Jusufbasic (32/TSV Moosach).

Folgende Testspiele hat der FC Aschheim in der Vorbereitung geplant, bevor es am 10. März (Freitag, 19.30 Uhr) im Heimspiel gegen den BC Attaching wieder um Bezirksliga-Punkte geht: Sonntag, 5. Februar, 14 Uhr SV Ostermünchen (H), Sonntag, 12. Februar, 14 Uhr FC Neuhadern (A), Samstag, 18. Februar, 14 Uhr TSV Grünwald (A), Sonntag, 26. Februar, 13 Uhr FC Lengdorf (H), Sonntag, 5. März, 14 Uhr, FC Eichenau (H). (guv)