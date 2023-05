FC Ismaning: Erster Heimsieg 2023 sichert Klassenerhalt

Von: Nico Bauer

Auch beim Sieg gegen den FC Gundelfingen ein sicherer Rückhalt des FC Ismaning: Torwart Philipp Hartmann. © Gerald Förtsch

FC Ismaning ist nach dem 1:0-Auswärtssieg beim FC Gundelfingen gerettet.

Ismaning – Das sollte es nun doch endlich gewesen sein. Der FC Ismaning hat mit dem ersten Heimsieg des Jahres 2023 den Klassenerhalt in der Bayernliga praktisch geschafft. Nach dem 1:0 gegen den FC Gundelfingen hat man acht Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz. Und selbst wenn man auf Rang 14 abrutschen würde, reichen 44 Punkte im Quervergleich mit der Bayernliga Nord. Nach vier erfolglosen Versuchen, dieses Jahr ein Bayernligaspiel zu Hause – egal ob Kunstrasen oder Stadion - zu gewinnen, hat vielleicht ein bisschen Auswärtsgefühl geholfen. Der Gast aus Gundelfingen machte von Anfang an das Spiel und der FCI konnte tiefer stehend auf das schnelle Umschalten in Kombination mit Überraschungsmomenten lauern.

Es reichte aber zu nicht mehr als dem Kuriosum, dass ein Gästespieler einen Diagonalball abwehrte wie Handballer den Tempogegenstoß. Da hätte man sich bei der Ahndung auch über den roten Karton unterhalten können. So war aber die kleine Serie von Philipp Hartmanndas Thema. Der im Winter gekommene Torwart machte nach dem 1:0 in Memmingen sein zweites Ligaspiel, strahlte viel Ruhe aus und hielt wieder den Kasten sauber. Seine persönliche Bilanz steht nun bei 180 Minuten ohne Gegentor und den maximalen sechs Punkten. Mitte der ersten Halbzeit wehrte er mit einem Kopfball aus kurzer Distanz eine Riesenchance ab.

Das Tor des Tages passte dann ziemlich perfekt zu diesem Arbeitssieg. Der Schütze Dominik Hofmann machte auch sein erstes Saisontor im 26. Einsatz und hält damit seine Serie, im Trikot des FC Unterföhring oder des FC Ismaning mindestens einmal in der Spielzeit ein Törchen gemacht zu haben. Der Treffer war ein Pressschlag der über den staunenden Keeper hinweg im gefühlten Zeitlupentempo ins Tor fiel. Vor dem Tor gab es gefühlten zwei Pressschläge und drei missglückte Klärungsversuche der Abwehr. Nach der Pause ließen die Ismaninger nicht viel zu, standen kompakt brachten einen dreckigen, aber nicht unverdienten Sieg nach Hause. Nach Punkten hat man nun zum FC Gundelfingen aufgeschlossen und kann sich in den letzten drei Saisonspielen darum kümmern, nach dem sechsten Platz in der Vorsaison wieder die Spielzeit einstellig abzuschließen.

FC Ismaning – FC Gundelfingen 1:0 (1:0) FC Ismaning: Hartmann - Mittermaier, Jobst, Krizanac, Kubina - Hofmann (86. Roth), Weber, Yilmaz (88. Schad), Steindorf (61. Redl), Schädler (75. Nishikawa) - Gaedke (81. Kollmann) Tor: 1:0 Hofmann (39.).