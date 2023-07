Neuanfang in Kirchheim: Ertugrul Nacar möchte nach langer Verletzung in der Bayernliga ankommen

Von: Michael Zbytek

Ertugrul Nacar hat eine verletzungsgeplagte Regionalligasaison hinter sich. Beim Kirchheimer SC möchte er jetzt in den höheren Amateurligen ankommen.

Kirchheim – Vor gut einem Jahr trug Ertugrul Nacar noch das Trikot des Türk Gücü Erding in der A-Klasse. Über ein Sichtungstraining mit 650 Spielern machte der Mittelfeld-Techniker Türkgücü München auf sich aufmerksam und wechselte anschließend in die Regionalliga.

Allerdings bremste den 23-Jährigen eine Verletzung im Leistenbereich für mehrere Monate aus: so stehen in der abgelaufenen Saison nur zwölf Pflichtspielminuten zu Buche. Beim Kirchheimer SC möchte er jetzt endlich in den höheren Ligen ankommen.

KSC-Coach Toy von Nacar überzeugt: „Sowohl wir als auch er sind bereit für die Bayernliga“

Obwohl er nur wenige Einsatzminuten hatte, hat der Trainer des KSC, Steven Toy, diese als Zuschauer mitverfolgen können. Diese reichten, um Nacar zu mehreren Trainingseinheiten bei den Blau-Weißen einzuladen. Und Nacar überzeugte Toy. „Ertu kann uns auf alle Fälle weiterhelfen. Unser Kader ist vor allem in der Offensive zusammengeblieben. Jetzt mit ihm zusammen sind wir und auch er bereit für die Bayernliga“, sagt Toy im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Allerdings erinnere er auch daran, dass man Nacar die nötige Zeit geben müsse: „Ertu muss nach seiner langen Verletzung erst einmal den Rythmus wiederfinden. Wir setzen aber voll auf ihn, er wird seine Einsätze schon früh genug bekommen.“ Im ersten Testspiel gegen den SV Dornach stand der Kicker bereits die komplette erste Halbzeit auf dem Platz, jetzt wirft ihn aber eine Muskelverhärtung im Oberschenkel wieder zurück.

Ertugrul Nacar sieht bittere Regionalligasaison positiv – beim KSC steht der Klassenerhalt im Fokus

Der Spieler selbst sieht das enttäuschende Jahr bei Türkgücü trotzdem als Gewinn. „Ich habe den Wechsel in die Regionalliga damals sehr demütig bewältigen wollen. Es war perfekt, um Erfahrung zu sammeln, und von erfahreneren Spielern zu lernen“, sagt Nacar im Austausch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Er sehe sich keinesfalls fehl am Platz in der Regionalliga. Doch nach seiner langen Verletzung gab es in der etablierten Mannschaft des Vereins kaum noch Chancen für den Kicker.

Jetzt möchte er beim Kirchheimer SC „das Hier und Jetzt richtig angehen“. Nacar soll mehrere Angebote erhalten haben, hatte sich aber schon seit Längerem für den KSC entschieden. Eine große Rolle spielten die Bemühungen seines neuen Trainers um ihn, die Nacar sehr schätzte.

Bei seinem neuen Verein möchte der Mittfeldspieler den Klassenerhalt schaffen. „Um unsere Ziele zu erreichen, müssen wir hart trainieren und das richtige Mindset haben. Ich bin auf jeden Fall bereit, für die Mannschaft alles zu geben“, verspricht Nacar. (Michael Zbytek)