Eure Meinung ist gefragt: Wer sind die besten Mittelfeldspieler Münchens?

Es geht wieder los! Fussball Vorort castet die Stars des Münchner Amateurfußballs für das 3. Benefizsspiel gegen die SpVgg Unterhaching. Hier erfahrt ihr, wie ihr oder eure Mitspieler dabei sein können.

So funktioniert das Benefizsspiel-Casting Ihr könnt uns eure Favoriten auf unserer Facebook-Seite vorschlagen. Kommentiert einfach den Namen eures Stars unter das Bild. Ihr müsst euren Kandidaten bis zum 26. Juni um 9 Uhr vorgeschlagen haben. Wir sammeln die Burschen und erstellen dann ein Voting, bei dem ihr für Euren Favoriten abstimmen könnt.

Damit es etwas übersichtlicher bleibt, möchten wir die Abstimmung in vier Teilen gliedern. Es werden nacheinander die Torhüter, Abwehrkämpfer, Mittelfeldstrategen und Torjäger gewählt. Jetzt sind die Mittelfeldspieler dran. Es werden noch fünf Strategen gesucht.

Die Abstimmung beginnt zeitnah nach dem Aufruf bei Facebook auf unserer Website!

Wichtige Voraussetzung: Der Spieler muss in der Saison 2018/19 für einen Verein im Kreis München (Ebersberg, Dachau, München und München Land) aufgelaufen sein.

Zehn Stars stehen bereits fest.

Tor:

Florian Geck (SV Aubing)

Aleksandar Achatz (FC Hochbrück)

Abwehr:

Franz Forstner (SC München)

Christian Duswald (FC Neuhadern)

Mathias Hirt (VfB Forstinning)

Marko Bukovac (FC Croatia München)

Philipp Jänsch (FC Neuhadern)

Murat Saglar (TSV Steinhöring)

Andreas Jaschke (FC Hochbrück)

Ismail Güney (SV Inter Taufkirchen)

Mittelfeld:

Simon Bartholomä (FC Neuhadern)

Andreas Gries (TSV Gräfelfing)

Florian de Prato (SpVgg Haidhausen)

Sturm:

Robert Söltl (FC Aschheim)

Das Spiel am 14. Juli um 16:00 Uhr im Alpenbauer Sportpark steht in diesem Jahr unter dem Motto „Haching schaut hin!“. Dabei stehen Menschen im Mittelpunkt, die es nicht so einfach im Leben haben. Der Tag wird ein Inklusionstag (Menschen mit und ohne Handicap) im Alpenbauer Sportpark sein. Es werden unter anderem verschiedene Stationen aufgebaut, an denen sich die Kids austoben können.

Haching-Präsident Manni Schwabl gab nach Gesprächen mit Münchens BFV-Kreisvorsitzenden Bernhard Slawinski schnell die Zusage, dass die Stars des Münchner Amateur-Fußballs regelmäßig einmal im Jahr gegen den Drittligisten auflaufen sollen. Betreut wird die Auswahl wie schon im vergangenen Jahr von SC-Pöcking-Possenhofen-Coach Franco Simon.