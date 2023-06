Ex-Haching-Trainer Sandro Wagner wechselt zum DFB

Von: Simon Jacob

Teilen

Sandro Wagner feierte letzte Saison den 3.-Liga-Aufstieg mit der SpVgg Unterhaching und wird jetzt Nachwuchstrainer beim DFB. © IMAGO/Sven Leifer

Sandro Wagner stieg vergangene Saison mit Unterhaching in die 3. Liga auf. Jetzt heuert er beim DFB an und wird Co-Trainer der U-20-Nationalmannschaft.

München - Viel wurde über die Zukunft von Hachings Aufstiegstrainer Sandro Wagner spekuliert. Jetzt herrscht Gewissheit: Wie der DFB am Dienstag verkündete, wird Wagner Co-Trainer der U-20-Nationalmannschaft. Im Trainerteam von Hannes Wolf ersetzt Wagner den scheidenden Hanno Balitsch, der von nun an die U 18 als Cheftrainer betreuen wird. Für Wagner ist es nach seinen ersten Jahren als Trainer der pefekte nächste Schritt: „Beim DFB werde ich neue Einblicke bekommen, die mir bei meiner persönlichen Weiterentwicklung helfen werden. Ich danke dem DFB für diese Chance und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Cheftrainer wie Hannes Wolf, von dem ich viel lernen kann.“

Wagner beigesitert die Aufgabe, Toptalente weiterzuentwickeln

Nach dem spannenden Saisonfinale mit Unterhaching gönnte sich der 35-Jährige erstmal eine Auszeit mit der Familie und ließ seine Zukunft offen. Unmittelbar nach dem Heimsieg im Relegationsrückspiel gegen Energie Cottbus hatte Wagner noch darüber nachgedacht, eine einjährige Pause einzulegen. Davon verabschiedte sich der Ex-Stürmer des FC Bayern inzwischen.

„Ich freue mich auf eine hochinteressante Aufgabe, bei der ich mein vorhandenes Wissen einbringen kann, um Toptalente in deren Entwicklung bestmöglich zu begleiten“, sagt Wagner. Auch beim DFB freut man sich auf die künftige Zusammenarbeit: „Mit Sandro konnten wir eine herausragende Persönlichkeit gewinnen und von unserem Weg überzeugen. Sowohl die Spieler in ihrer Entwicklung als auch das ‚Team DFB‘ werden von ihm, seiner Erfahrung und seinen Ansichten profitieren“, sagt der sportliche Leiter des DFB Joti Chatzialexiou.

Der Verband steht füre eine erfolgreiche Jugendarbeit. Sowohl die U 17 als auch die U 21 sind amtierender Europameister. Dass Wagner Spieler auf das nächste Level hiefen kann, bewies er bereits während seiner letzten Trainerstation in Unterhaching. Patrick Hobsch wechselte 2021 zur Spielvereinigung und entwickelte sich unter Wagner zum besten Angreifer der Liga. In den letzten beiden Saisons erzielte er 55 Tore und 14 Vorlagen in 74 Spielen und krönte sich zweimal zum Torschützenkönig der Regionalliga Bayern. (Simon Jacob)