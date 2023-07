Ex-Löwe Vollmann über Duell mit Landsberg: „Cooles Erlebnis für die Jungs, gegen Mölders zu spielen“

Von: Michel Guddat

Die Vorfreude auf die Bayernliga steigt von Tag zu Tag: Korbinian Vollmann vom Aufsteiger Kirchheimer SC. © IMAGO/Mladen Lackovic

Der Bayernliga-Aufsteiger Kirchheimer SC startet mit dem Lokalderby gegen den SV Heimstetten in die neue Saison. Die Vorfreude ist riesig.

Kirchheim – „Viele unserer Jungs haben oft darüber nachgedacht, wie es ist, gegen den SV Heimstetten zu spielen“, erzählt Korbinian Vollmann, spielender Co-Trainer beim Kirchheimer SC und Ex-Profi des TSV 1860 München. Am Samstag ist es endlich so weit. Der KSC startet mit dem Lokalderby gegen Regionalliga-Absteiger Heimstetten in die neue Saison. Ein Highlight für den Aufsteiger.

„Die Vorfreude bei mir und in der Gemeinde wächst von Tag zu Tag“, sagt Vollmann, der seine Mannschaft gut gerüstet für die Bayernliga sieht. In Ruben Milla Nava (SC Olching) und Antonjio Prgomet (VfB Forstinning) kam Verstärkung für die Innenverteidigung. In der Offensive konnten die Blau-Weißen durch die Verpflichtung von Ertugrul Nacar von Türkgücü München an Qualität gewinnen. Co-Trainer Ricardo Jacobi beschreibt Nacar als „wendigen, dribbelstarken Spieler mit großem Spielverständnis.“

Kirchheimer SC will Klassenerhalt frühestmöglich sichern und Spaß beibehalten

Da der Aufstiegskader zu großen Teilen gehalten und punktuell verstärkt wurde, blicken die Kirchheimer der neuen Saison positiv entgegen. Vollmann stellt aber auch klar, dass die Bayernliga eine Herausforderung ist: „Die Liga wird anspruchsvoller, schneller und härter“.

Ziel des Aufsteigers ist es, die Klassen zu halten. „Es gilt, so schnell es geht, die nötigen Punkte zu holen“, sagt Vollmann, „und der nötige Spaß, der uns als Verein ausmacht, darf auch nicht fehlen“. In der sehr ausgeglichenen Bayernliga sei ein guter Start besonders wichtig.

Ex-Löwe Korbinian Vollmann nennt TSV Landsberg und FC Deisenhofen als Aufstiegs-Favoriten

Das Auftaktprogramm des Kirchheimer SC hat es in sich. Auf das Derby in Heimstetten folgt das Duell mit dem FC Pipinsried, ebenfalls Absteiger aus der Regionalliga. Am fünften Spieltag geht es gegen den TSV Landsberg, einen der heißesten Aufstiegsanwärter. „Für solche Partien haben wir letzte Saison hart gearbeitet und freuen uns jetzt gegen diese Mannschaften spielen zu dürfen“, sagt Co-Trainer Jacobi.

Für Korbinian Vollmann werden die Begegnungen mit dem TSV Landsberg besondere Spiele. Gegen die Wiedervereinigung der Ex-Löwen-Stürmer Sascha Mölders und Nico Karger kommt es zum Treffen alter Bekannter. Zusammen spielten Vollmann, Mölders und Karger beim TSV 1860 in der 2. Bundesliga. „Für die Jungs wird es ein cooles Erlebnis, gegen Sascha Mölders zu spielen“, sagt Vollmann lachend. Für ihn zählen die Landsberger neben dem FC Deisenhofen zu den Aufstiegs-Favoriten. Dazu geselle sich sicher noch ein Überraschungsteam.

Vollmann drückt TSV 1860 die Daumen: „Die Stadt und der Verein verdienen eine höhere Liga“

Die Löwen verfolgt Vollmann weiterhin aufmerksam und drückt ihnen auch in der kommenden Saison die Daumen: „Ich hoffe immer das Beste für meine Ex-Vereine.“ Schon letzte Saison hegte er nach dem guten Start Hoffnungen auf den Aufstieg, doch dann kam der Einbruch in der zweiten Hälfte. „Die Stadt und der Verein verdienen eine höhere Liga“, so Vollmann, „die 3. Liga ist unberechenbar, wer weiß was passiert“. (Michel Guddat)