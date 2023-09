Fabian Porr ist Mann des Tages bei Brunnthal-Sieg

Von: Nico Bauer

Brunnthal – Dieses Spiel könnte die Wende zum Guten sein für den TSV Brunnthal, der in der Bezirksliga fast jede Woche mit einem Tor knapp verloren hat. Beim SV Habach feierte der Landesliga-Absteiger mit dem 3:2 (2:2) seinen zweiten Saisonsieg und verdiente sich die Wende zum Guten mit einer ganz starken Leistung.

Mann des Tages war Fabian Porr, der ein Tor selbst erzielte und zwei auflegte. Auch der zweite Stürmer Marius Keller traf und der dritte Torschütze Oliver Lindenauer bereitete nach seinem 1:0 den zweiten Treffer (Porr) mit einer Ecke vor. Dieses Trio verwertete nun die Chancen, die Brunnthal in den vergangenen Wochen liegen ließ.

In der ersten Halbzeit verdiente sich Brunnthal den Sieg mit einer Klasseleistung. Es hatte mehr vom Spiel, viel Ballbesitz und brachte die Angriffe auch gefährlich ins letzte Drittel des Spielfeldes. Die beiden Ausgleichstreffer waren eher glücklich. Beim 1:1 war Brunnthal noch nicht voll bei der Sache, als das Spiel nach einer Trinkpause mit einem Einwurf fortgesetzt wurde. Das 2:2 war ein Foulelfmeter, den man geben kann, aber eben nicht muss. Für Habach war das Remis glücklich und für Brunnthal die Gegentore zu billig.

Nach dem Seitenwechsel bekam das Spiel dann einen anderen Charakter und eigentlich machte der Gast auch das, was er sich vorgenommen hatte. Er ließ dem Gegner den Ball, stand defensiv kompakt und lauerte auf Kontermomente. Und genau ein solcher brachte das Siegtor. Nach einem langen Ball wurde der Angriff mustergültig ausgespielt über die beiden Stürmer Porr und Keller. Diesmal hatten die Brunnthaler das Glück, das ihnen in dieser Saison bislang so oft gefehlt hat. (NICO BAUER)

SV Habach – TSV Brunnthal 2:3 (2:2).

Brunnthal: Neumair - Rebenschütz, Neulinger, Richter - Fischer, Wullrich (90.+3 Seubert), Lindenauer (73. Klepsch), Greiner (57. Ceschin), Bachmann (70. Schertl) - Porr, Keller (90.+4 Buttler).

Tore: 0:1 Lindenauer (9.), 1:1 Nebl (24.), 1:2 Porr (33.), 2:2 Kalus (33., FE), 2:3 Keller (71.).