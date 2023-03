Weiterhin punktlos: Eigentor in der Nachspielzeit bringt Aschheim II im Derby um ersten Saisonpunkt

Von: Patrik Stäbler

Packende Partie: Der Aschheimer Patrick Benda (blau) stemmt sich gegen den Kirchheimer Hannes Behm (weiß) – beobachtet von Tobias Kronenberg (links); zweimal geht die FCA-Reserve in Führung und verliert doch. © Dieter Michalek

Spiele zwischen Tabellenführer und Tabellenletzten sind oftmals so spannend wie die Lektüre eines Telefonbuchs.

Aschheim/Kirchheim – Entsprechend dürften die 40 Zuschauer, die sich an diesem Nachmittag im Aschheimer Sportpark eingefunden hatten, eher nicht mit einer mitreißenden Partie gerechnet haben. Zu eindeutig schienen die Kräfteverhältnisse im Duell der FCA-Reserve – noch punktloses Schlusslicht in der Kreisklasse 6 – und dem Spitzenreiter, dem Kirchheimer SC II.

Doch vielleicht war es der spezielle Derby-Charakter, der vom Start weg zu spüren war. Vielleicht war es auch die Tatsache, dass die Aschheimer bei Weitem nicht so schlecht sind, wie es ihre desaströse Bilanz vermuten lässt – das betont ihr Trainer Dave Oworu ja immer wieder. Und vielleicht hatte der Primus aus Kirchheimer den Gegner auch etwas unterschätzt, wenngleich KSC-Trainer Michael Franz diese Vermutung zurückweist: „Wir wussten genau, wie schwierig das wird.“

In jedem Fall entwickelte sich das Derby zu einer packenden Partie, blieb spannend bis zum Schluss, und hielt als i-Tüpfelchen sogar noch ein entscheidendes Eigentor in der Nachspielzeit bereit. So beförderte FCA-Verteidiger Tobias Lux das Spielgerät in der 92. Minute ins eigene Netz - zum 2:3-Endstand zugunsten des Tabellenführers aus Kirchheim.

„Richtig bitter“ sei dieser Schlusspunkt für seine Mannschaft, ärgert sich Dave Oworu. „Ich denke, wir hätten den Sieg oder zumindest einen Punkt verdient gehabt.“ Etwas anders fällt das Resümee von Michael Franz aus, der die KSC-Reserve zusammen mit Andreas Hörtnagl trainiert: „Klar hatten wir in der Nachspielzeit etwas Glück“, sagt der 27-jährige Coach. „Aber insgesamt war der Sieg allemal verdient.“

Dabei war es zunächst der Außenseiter aus Aschheim, der nicht nur nach einer Viertelstunde durch Pascal Pavec in Führung ging. Sondern nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Nick Riedel brachte erneut Pavec – für den Stürmer war es das Debüt in dieser Saison – seinen FCA auch noch ein zweites Mal in Führung. Beim Stand von 2:1 blieb es bis zur 77. Minute und dem erneuten Ausgleich von Hannes Behm – ein Nackenschlag für die nun müder werdenden Platzherren.

„In den letzten zwanzig Minuten ist uns ein bisschen die Kraft ausgegangen“, gesteht Dave Oworu. Zumal sich seine Elf kurz nach dem 2:2 dezimierte – durch eine Ampelkarte für Niko Alexiadis. Dessen Teamkollege Dominik Ertl sah in der Nachspielzeit ebenfalls Gelb-Rot, jedoch leuchtete zu diesem Zeitpunkt bereits ein 2:3 auf der Anzeigetafel auf. Nach einem feinen Angriff war KSC-Stürmer Martin Gärber allein auf Keeper Lukas Hobmeier zugesteuert und hatte diesen bereits umkurvt. Beim Versuch, den Ball im letzten Moment noch zu klären, lenkte Tobias Lux die Kugel dann ins eigene Tor, was einen Jubelsturm aufseiten der Kirchheimer auslöste – und Tristesse beim Tabellenletzten. Und dennoch könne man von diesem Derby viel Positives mitnehmen, betont Dave Oworu: „Man hat wieder mal gesehen, dass wir nicht die schlechtere Mannschaft waren.“ (ps)

FC Aschheim II – Kirchheimer SC II 2:3 (1:1)

FCA II: L. Hobmeier, Lux, Goldemund, C. Hobmeier (J. Hobmeier), Benda, Steiner, Ertl, Alexiadis, Pavec, Döbler, Kronenberger.

KSC II: Etzold, Orth (63. Uffinger), Köhler, Kinne, Behm, Lüttgens, Boche (63. Horikawa), Riedel, Kraus, Gärber (90.+4 Teryadi), Kaiser.

Tore: 1:0 Pavec (15.), 1:1 Riedel (22.), 2:1 Pavec (50.), 2:2 Behm (77.), 2:3 Lux (90.+2; Eigentor).

Gelb-Rot: Alexiadis (78.), Ertl (90.+5).

Schiedsrichter: Felix Owczarek (SV Heimstetten) – Zuschauer: 40.