FC Aschheim: Auf die Zähne beißen für die Wende

Von: Guido Verstegen

Teilen

„In Sachen Leidenschaft und Einsatzwillen kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie gibt alles“, sagt Trainer Thomas Seethaler. © Riedel

Jetzt wird es noch einmal so richtig ernst für die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim: Mit einem Heimsieg gegen den punktgleichen TSV Buchbach II kann die Mannschaft an diesem Freitag (19.30 Uhr) einen großen Schritt in Richtung direkten Klassenerhalt tun.

Aschheim – Nach drei hart erkämpften Unentschieden will der FC Aschheim unbedingt seine Negativserie von neun Spielen ohne Sieg beenden. „Der Zeitpunkt für eine Wende könnte nicht günstiger sein“, sagt denn auch FCA-Leistungsträger Domenico Contento, der nach langer Verletzungspause zuletzt als Joker zum Einsatz kam und der Mannschaft damit schon sehr weiterhalf. Für beide Teams gehe es um alles, „aber im Prinzip ist es egal, gegen wen du jetzt spielst“. Der 37-Jährige wird auch an diesem Freitag vermutlich wieder auf die Zähne beißen und darauf hoffen, dass die Schmerzen (Knochenödem) nach dem Schlusspfiff nicht allzu heftig sind.

Die Personalsituation beim Tabellenneunten (30 Zähler) ist weiter angespannt, im Dorfen-Spiel schied Dennis Merdzanic früh verletzt aus. „In Sachen Leidenschaft und Einsatzwillen kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie gibt alles“, sagt Trainer Thomas Seethaler. „Und wir wissen ja um die Ausgangssituation.“

In den Augen von Teammanager Steffen Tripke ist das anstehende Heimspiel gegen den punktgleichen TSV Buchbach II nicht das entscheidende: „Wenn wir einen Punkt holen, hilft das schon sehr – der Fokus liegt aber auf den Spielen in Waldperlach und in Baldham. Wir sind überzeugt, dass wir es packen, auch wenn es eine enge Kiste wird.“

Die Aufgabe an diesem Freitag hat es auf jeden Fall in sich: Es ist damit zu rechnen, dass sich die Buchbacher Reserve mit Spielern aus dem Regionalkader verstärkt – beim 3:1 gegen den TSV Bad Endorf waren Thomas Winklbauer und Chris Steinleitner nach langer Zwangspause zum Einsatz gekommen. Das Hinspiel endete 0:0. (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob – V. Contento, Wellnhofer, Schubert, Riepen – Anneser, Elez, A. Contento, Baumgärtel – Petermeier - Merdzanic