FC Aschheim bastelt weiter am Kader

Am Montag ist Fußball-Bezirksligist FC Aschheim in die Vorbereitung auf die neue Saison eingestiegen. Auch wenn die Personalplanungen noch nicht komplett abgeschlossen sind und Trainer Thomas Seethaler noch den einen oder anderen Spieler im Probetraining beobachtet, ist in Sachen Kaderplanung einiges passiert.

Aschheim - Milorad Stanojevic kommt vom Bezirksligisten SC Baldham-Vaterstetten und Alexandros Takiris vom Kreisligisten SV Planegg-Krailling. Außerdem rücken Patrick Müller, Benedikt Ankirchner und Philipp Wagner aus der Zweiten in die Erste Mannschaft auf. Mit Mika Anneser, Albert Hofberger und Simon Reitmayer wandern gleich drei Akteure zum SV Dornach ab. Der Lokalrivale ist nun wieder Derbygegner des Aschheimer, die aus der Ost- in die Nord-Gruppe wechseln. Maick Antonio und Daniel Behr verabschieden sich zum FC Unterföhring. (guv)

Die Testspiele des FC Aschheim: 25. Juni, 16 Uhr, BCF Wolfratshausen (H); 2. Juli, 16 Uhr, SV Ostermünchen (A); 10. Juli, 13.30 Uhr, SV Heimstetten II (A); 19. Juli, 19.30 Uhr SV Zamdorf (H); 23. Juli, 16 Uhr, SC Inhauser Moos (H).