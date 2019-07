Auf Aschheim wartet ein Aufstiegsaspirant

BEZIRKSLIGA NORD

von Guido Verstegen schließen

Nur die am Mittwoch spielfreien Fußballer des FC Aschheim sind um eine heiße englische Woche zum Auftakt der Bezirksliga-Saison herumgekommen: Ob dem Aufsteiger die Pause gut getan hat, wird sich am Samstag (18 Uhr) in der Partie beim Titelkandidaten ESV Freilassing erweisen.

Aschheim– „Wir hätten nach unserem Sieg in Dorfen (2:0, Anm. d. Red.) auch am Mittwoch gerne gespielt, aber angesichts der Hitze war die Pause sicher kein Nachteil“, sagte Aschheims Technischer Leiter Steffen Tripke. Trainer Thomas Seethaler ließ es im Training etwas ruhiger angehen. Tripke: „Die Spieler sind fit und gut drauf, die Einstellung stimmt.“

Tripke ist jedoch bewusst, dass mit Freilassing „ein harter Brocken“ wartet. Der ESV verspielte in der Relegation der Vorsaison in letzter Minute den Aufstieg, nimmt jetzt einen neuen Anlauf und ist mit vier Punkten aus zwei Partien Dritter. 488 Zuschauer sahen das 3:1 beim Heim-Auftakt gegen Teisendorf.

Seethaler setzt vermutlich auf die Elf der Vorwoche, David Müller trainiert nach seiner Verletzung wieder. Der Co-Spielertrainer ist der einzige Akteur im Kader, der im letzten Pflichtspiel gegen Freilassing auf dem Platz stand – beim 1:1 am 3. Mai 2013.

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob – Rajic, Mrowczynski, Wellnhofer – V. Contento, Schubert, D. Contento, Behr – A. Contento – Söltl, Huber.