FC Aschheim: „Besser, wenn bei Eichstätt Regionalliga-Spieler dabei sind, dann sind wir hellwach!“

Von: Guido Verstegen

Aschheims Trainer Thomas Seethaler: „Vielleicht ist es sogar gescheiter, wenn ein paar Regionalliga-Spieler dabei sind, dann sind wir auf alle Fälle hellwach!“ © Christian Riedel

Mit dem Spiel gegen den Tabellennachbarn VfB Eichstätt II starten die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim in ihren letzten drei Auswärtspartien vor der Winterpause. Trainer Thomas Seethaler ist zuversichtlich.

Aschheim – Seit vier Partien ist der FCA auf fremdem Platz ungeschlagen, und auch im ersten Auswärtsspiel der Rückrunde (Samstag, 14 Uhr) soll diese Serie halten. Womöglich spielt es der FCA-Elf in die Karten, dass Gegner Eichstätt II nur acht seiner 22 Zähler vor eigenem Publikum erobert hat.

In jedem Fall ist es ein Duell auf Augenhöhe, gerade einmal zwei Punkte trennen die Tabellennachbarn auf den Rängen sieben und acht, für beide geht es in erster Linie darum, den Puffer nach unten zu vergößern. „Wir sind gut drauf, erwarten aber eine schwierige Aufgabe“, sagt Aschheims Trainer Thomas Seethaler. Weil das Regionalliga-Team bereits am Freitag im Einsatz war, könnte es gut sein, dass der eine oder andere Spieler aus dem Kader in der Zweiten gegen Aschheim aufläuft.

Seethaler will es nehmen, wie es kommt: „Vielleicht ist es sogar gescheiter, wenn ein paar Regionalliga-Spieler dabei sind, dann sind wir auf alle Fälle hellwach!“ Seine Mannschaft habe unter der Woche gut trainiert, man wolle nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel unbedingt mit einem Sieg in die Rückrunde und die letzten drei (Auswärts-)Partien vor der Winterpause starten.

Innenverteidiger Christos Ketikidis (Oberschenkel-Probleme) fällt weiterhin aus, ansonsten kann Seethaler aus dem Vollen schöpfen. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob - Schubert, D. Müller, Luzzi - Finke, Petermeier, D. Contento, V. Contento, P. Müller - De Marco, Özgül