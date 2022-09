FC Aschheim erholt sich nicht mehr von Blitzstart - „Tut natürlich schon weh“

Von: Guido Verstegen

Der FC Aschheim musste die nächste Saisonniederlage hinnehmen. © Michalek

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim unterliegen im Auswärtsspiel beim neuen Tabellenzweiten FSV Pfaffenhofen mit 2:4 (1:1) und verlieren durch die Niederlage vorerst den Anschluss an die Spitzengruppe.

Aschheim – „Die Niederlage und die vier Gegentore tun natürlich schon weh. Dabei sah es grundsätzlich gut für uns aus, Pfaffenhofen hat vielleicht vier Mal aufs Tor geschossen“, sagte FCA-Trainer Thomas Seethaler angesichts der neuerlichen Auswärtspleite.

Am Ende einer ausgeglichenen ersten Halbzeit fielen kurz hintereinander die ersten Treffer: Nach dem dritten von drei Eckstößen in Serie ging Pfaffenhofen durch Philipp Schuler in Führung (45.), die Aschheimer glichen durch einen abgefälschten Distanzschuss von Alexandros Takiris im Anschluss an einen Eckball von Andreas Petermeier aus (45.+1). Unmittelbar nach Beginn des zweiten Durchgangs ließen sich die Gäste dann von einem Pfaffenhofener Blitzstart überraschen – Tobias Oesterle traf zum 1:2 – und erholten sich nur sehr schwer von diesem Schock.

„Gleich bei der ersten Aktion haben wir geschlafen“, so Seethaler. Als dann Paolo Cipolla bei der nächsten guten FSV-Chance das 3:1 nachlegte (65.), war auf dem tiefen Boden die Vorentscheidung gefallen. Der eingewechselte Alessandro De Marco traf zwar noch den Pfosten (76.) und Fabio Pfau scheiterte am gut reagierenden FSV-Keeper Maximilian Bleisteiner (79.), doch wieder war der Gegner effektiver – Sebastian Waas markierte den vierten Treffer für die Heimelf (81.). Patrick Müllers Anschlusstor nach Takiris-Flanke war nur Ergebniskosmetik (90.+2). (guv)

FSV Pfaffenhofen – FC Aschheim 4:2 (1:1).

FC Aschheim: Jakob - D. Müller (83. Riepen), Ketikidis, P. Müller - Stanojevic (58. De Marco), Luzzi (58. V. Contento), Petermeier, Pfau, Takiris - D. Contento (74. Elez), Özgül (69. Finke).

Tore: 1:0 Schuler (45.), 1:1 Takiris (45.+1), 2:1 Oesterle (46.), 3:1 Cipolla (65.), 4:1 Waas (81.), 4:2 P. Müller (90.+2).

Schiedsrichter: Mersad Brcaninovic (Phönix Schleißheim).

Zuschauer: 300