FC Aschheim mit Rückenwind aufs satte Grün: „Die Mannschaft ist gut drauf“

Von: Guido Verstegen

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim wollen im ersten Auswärtsspiel der Restsaison da weitermachen, wo sie gegen den BC Attaching aufgehört haben und auch beim SV Manching eine gute Figur machen.

Aschheim – Die letzte Trainingseinheit vor dem Spiel wollte der FC Aschheim auf jeden Fall auf dem Rasenplatz bestreiten – denn erstmals in diesem Jahr spielt die Mannschaft nicht auf Kunstrasen, sondern eben auf sattem Grün.

Obwohl das nur die halbe Wahrheit ist. „Um diese Jahreszeit ist der Platz sicher nicht im besten Zustand, von daher wird das ein ganz anderes Spiel“, sagt Trainer Thomas Seethaler vor der Auswärtspartie beim SV Manching (heute, Freitag, 19 Uhr).

Der Tabellen-Zehnte hatte sich im Vorjahr mit zwei Pleiten gegen die abstiegsbedrohten Aufsteiger SV Untermenzing (3:4) und VSST Günzlhofen (0:5) in die Winterpause verabschiedet und kassierte beim Neustart eine 0:2-Niederlage bei der SpVgg Kammerberg. Seethaler erwartet dennoch ein „schweres Spiel“ und macht sich daran, einen anderen Plan für den anderen Untergrund zu erarbeiten: „Die Mannschaft ist gut drauf, wir wollen einfach noch so viele Spiele wie möglich gewinnen und unsere Ziele erreichen.“ Einen Platz unter den ersten Fünf peilen die Aschheimer an. Nachdem sie vor der Winterpause den SV Dornach im Derby mit 2:1 und zuletzt den BC Attaching mit 1:0 besiegt hatten, soll Manching das neue Selbstbewusstsein des FCA zu spüren bekommen. Die Vorzeichen stehen nicht so schlecht: Daheim hat Manching schon fünf Mal verloren. guv

FC Aschheim: Jakob - Schubert, V. Contento, D. Contento - Ketikidis - A. Contento, Petermeier, P. Müller, Stanojevic - Özgül, De Marco