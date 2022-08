FC Aschheim kassiert erste Saisonniederlage: „War ein typisches Unentschiedenspiel“

Von: Nico Bauer

Der FC Aschheim musste die erste Saisonniederlage hinnehmen. © Michalek

Nun hat es auch den FC Aschheim erwischt. In seinem vierten Spiel kassierte der Bezirksligist mit einem späten Gegentor beim 0:1 (0:0) gegen den SV Manching die erste Saisonniederlage in der Nord-Staffel.

Aschheim – In einem guten Bezirksligaspiel gewann letztlich die glücklichere Mannschaft. Die Leistung der Aschheimer war diesmal deutlich besser als in der Vorwoche beim 1:0-Arbeitssieg in Attaching. Aber auch die Platzverhältnisse im eigenen Stadion und auch der Gegner waren deutlich besser. Vor allem in der ersten Hälfte hatten die Gastgeber etwas Glück, dass man torlos in die Kabine ging. Manching hatte mehr vom Spiel, gewann auch die Zweikämpfe.

Nach dem Seitenwechsel wendeten die Aschheimer das Blatt und hatten ein Übergewicht bei den Spielanteilen und auch den Torabschlüssen. Die ganz großen Torszenen gab es aber weiterhin nicht zu sehen. „Eigentlich war es ein typisches Unentschieden-Spiel, und es war klar, dass der Schütze des ersten Tores gewinnen würde“, sagte später FCA-Trainer Thomas Seethaler.

Dieses Tor fiel sechs Minuten vor dem Ende – und für Manching. Seethaler ärgerte sich vor allem, dass seine zuvor defensiv gut stehende, kompakte Mannschaft eine ganze Fehlerkette fabrizierte. So bekam man in der Entstehung des einzigen Treffers nie wirklich Zugriff auf den Gegner. So bleibt nach der ersten Saisonniederlage der kleine Trost, gegen eine der besten Fußballmannschaften der Bezirksliga Nord verloren zu haben. (nb)

FC Aschheim - SV Manching 0:1 (0:0).

FCA: Westner, Wellnhofer, Elez (77. Müller), Petermeier (46. Luzzi), Stanojevic (88. Höglmeier), Schubert, Takiris, Ketikidis, Baumgärtel, Finke, Riepen (38. Pfau).

Tor: 0:1 Schreiner (84.).

Schiedsrichter: Alexander Hölscher (Waakirchen-Marienstein).

Zuschauer: 80.