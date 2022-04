FC Aschheim: Seethaler wägt vor Moosinning-Partie ab - „Wir müssen jetzt einfach clever sein“

Von: Guido Verstegen

Der FC Aschheim befindet sich auf einmal im Abstiegskampf wieder. © Christian Riedel

Der FC Aschheim befindet sich nach einer Negativserie im Abstiegskampf wieder. Gegen Moosinning darf die Seethaler-Truppe trotzdem nicht alles riskieren.

Aschheim - Personell waren die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim in den vergangenen Wochen arg gebeutelt, und auch vor dem Nachholspiel beim Tabellendritten FC Moosinning ist der Kader noch ausgedünnt und einige Spieler sind angeschlagen. Die Situation ist kritisch, aber noch lange nicht aussichtslos: Nach sieben Spielen ohne Sieg inklusive dreier Remis gegen schlechter platzierte Mannschaften steht der FC Aschheim in der Nachholpartie beim FC Moosinning (Dienstag, 18.15 Uhr) vor einer Herausforderung.

„Wir kommen auf dem Zahnfleisch daher“, sagt FCA-Trainer Thomas Seethaler mit Blick aufs Personal vor dem Duell mit dem Tabellendritten, der in Sachen Aufstieg zwar auf Ausrutscher des Führungsduos hoffen, aber eben auch seine Hausaufgaben erledigen muss. Gerade in der Aschheimer Innenverteidigung drückt der Schuh: Falk Schubert ist immerhin aus dem Urlaub zurück, doch Dennis Merdzanic plagen muskuläre Probleme, und der gerade halbwegs wieder fitte David Müller hatte nach seinem Comeback beim 1:1 gegen Westerndorf Schmerzen in der Wade.

Um angesichts der noch anstehenden Partien gegen „Teams auf Augenhöhe“ nicht zu viel zu riskieren, will Seethaler den einen oder anderen Spieler schonen – das trifft insbesondere für Domenico Contento zu, der in den zwei Spielen nach Ende seiner langen Verletzungspause (Knochenödem) einen Assist und einen Treffer beisteuerte. Seethaler: „Wir werden das Spiel in Moosinning sicher nicht herschenken, aber wir müssen jetzt einfach clever sein.“ Klar ist: Allzu viel dürfen die Aschheimer bei nur einem Punkt Vorsprung auf Relegationsplatz elf nicht mehr anbrennen lassen. (Guido Verstegen)

Voraussichtliche Aufstellung FC Aschheim: Jakob - A. Contento, Wellnhofer, Schubert, Riepen - Anneser, Elezm, Olwa, Baumgärtel - Gnadl, Antonio