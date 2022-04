FC Aschheim nah dran an Gefahrenzone: „Nervös werden wir aber nicht“

Von: Guido Verstegen

Teilen

Die Mimik spricht Bände: Beim FC Aschheim überwiegt nach dem 1:1 in Moosinning die Enttäuschung, hier lassen (v.l.) Maximilian Finke, Dennis Merdzanic und David Riepen die Köpfe hängen. © Christian Riedel

In gefährlicher Nähe zu den Relegationsplätzen wollen die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim schnellstmöglich die zum Klassenerhalt nötigen Punkte einfahren.

Aschheim – Am Sonntag (14.30 Uhr) geht es zum Rangvierten TSV Dorfen.

Der schmeichelhafte Punktgewinn beim FC Moosinning (1:1) kann noch einmal Gold wert sein für den FC Aschheim, denn neun der 15 Teams müssen sich mehr oder weniger mit dem Thema Abstieg auseinandersetzen. Die Aschheimer verpassten es , für klare Verhältnisse zu sorgen, sind seit acht Spielen ohne Sieg und sammelten in dieser Zeit nur vier Punkte. Vier nervenaufreibende Begegnungen stehen noch ins Haus.

Großes Verletzungspech, die Corona-Zwangspause und ihre Folgen – Gründe für die Misere gibt es genug. In Sachen Leidenschaft und Einsatz macht FCA-Coach Thomas Seethaler seinen Mannen keinen Vorwurf: „Die Jungs werfen alles rein.“ Klar, dass er diese Mentalität auch beim Auswärtsspiel in Dorfen erwartet. Schließlich ist der mögliche Relegationsplatz elf gerade einmal ein Punkt weg, auf den direkten Relegationsplatz zwölf sind es nur zwei Zähler. „Nervös werden wir aber nicht, wir müssen eben unsere Punkte holen“, sagt Teammanager Steffen Tripke. Der heimstarke Tabellenvierte TSV Dorfen ist da schon eine Herausforderung, auch wenn die Aschheimer das Hinspiel mit 3:0 gewannen. In Sachen Personal ändert sich gegenüber dem Moosinning-Spiel kaum etwas. (Guido Verstegen)

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob - V. Contento, Wellnhofer, Schubert, Riepen - Anneser, Elez, Petermeier, Baumgärtel - Olwa - Merdzanic