FC Aschheim: Coach Seethaler sieht „Schritt nach vorne“

Von: Guido Verstegen

„Marhaba hat bestimmt seit sieben, acht Jahren kein Tor mehr geschossen“, freute sich Seethaler für seinen Defensivspieler © Christian Riedel

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben in einem kurzfristig organisierten Testspiel beim Nord-Zweiten ASV Dachau ein 2:2 (0:0) erkämpft.

Aschheim – Zu einem Erfolgserlebnis hat es zwar auch am Donnerstag nicht gereicht, aber für Aschheims Trainer Thomas Seethaler bedeutete das 2:2 einen „Schritt nach vorne“, zumal der Gegner einiges an Qualität auf den Rasen brachte und „die bessere Mannschaft“ war. Weil Dachaus eigentlicher Testspiel-Gegner FC Moosinning kurzfristig absagen musste, war der FC Aschheim spontan eingesprungen. Seethaler: „Wir haben die Gelegenheit gerne genutzt, um noch einmal unter Wettkampfbedingungen anzutreten. Zudem habe ich so noch einmal schauen können, wer gerade wo steht – in der zweiten Halbzeit gab’s sieben Wechsel.“

Neuzugang David Riepen hatte den Sechsten der Ost-Staffel mit seinem ersten Tor im FCA-Trikot in Führung gebracht (52.), ehe die Dachauer dank der Treffer von Fabian Liedl (58.) und Philipp Schmidt (80.) ihrerseits in Führung gingen. Der kurz zuvor eingewechselte Marhaba Islamyar sicherte den Gästen in der Nachspielzeit das letztlich glückliche Remis (90.+2). „Marhaba hat bestimmt seit sieben, acht Jahren kein Tor mehr geschossen“, freute sich Seethaler für seinen Defensivspieler, der sonst nur sporadisch zum Einsatz kommt. „Das hat er super gemacht und den Ball einfach mal in den Winkel geschlenzt.“ (guv)