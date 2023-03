FC Aschheim: Die Welle weiterreiten

Von: Guido Verstegen

Vincenzo Contento Hinter seinem Einsatz steht noch ein Fragezeichen.� © Fupa

Die Fußballer des FC Aschheim wollen ihren positiven Trend in der Bezirksliga Nord fortsetzen und auch beim SVN München nichts anbrennen lassen.

Aschheim – Beide Mannschaften waren vor der Saison aus der Ost-Staffel umgestiegen, die Bilanz der bisherigen Duelle spricht knapp für den FC Aschheim, der auf acht Siege, ein Remis und sechs Niederlagen zurückblickt. FCA-Trainer Thomas Seethaler hatte den SVN München als einen der Aufstiegskandidaten gehandelt, aktuell sind die Neuperlacher Neunter, mit acht Punkten Rückstand auf den Sechsten Aschheim.

„Das ist eine spielstarke Mannschaft. Wie in allen anderen Liga-Partien auch müssen wir auch diesmal wieder alles geben“, sagt Seethaler vor dem Aufeinandertreffen an diesem Samstag (15 Uhr). Das spannende Hinspiel stand lange auf des Messers Schneide und wurde erst durch das späte Tor von Alpay Özgül zugunsten der Aschheimer entschieden.

Der Angreifer war zuletzt beim 1:1 gegen die SpVgg Feldmoching beruflich verhindert gewesen, steht diesmal aber wieder in der Startelf. Dafür müssen die verletzten Alessandro De Marco und Alessandro Contento passen, hinter dem Einsatz des angeschlagenen Vincenzo Contento steht noch ein Fragezeichen.

Mit sieben Punkten aus drei Spielen ist der FC Aschheim in die Rest-Runde gestartet, mit einem minimalistischen Torverhältnis von 3:1. Seethaler: „Ich hoffe, dass wir die Welle so weiterreiten können, dass die Jungs weiter Gas geben und Spaß haben.“ Ziel sei es, sich als Mannschaft immer weiter zu verbessern und eben in jedem Spiel zu versuchen, einen Sieg einzufahren. Thomas Seethaler: „Bis dato können wir mit unserer Ausbeute sehr zufrieden sein. Wir wollen in der Tabelle so weit wie möglich nach vorne kommen, das ist die klare Botschaft ans Team.“ guv

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob - Schubert, V. Contento, D. Contento - Ketikidis, Petermeier, Luzzi, Takiris, Stanojevic - Finke, Özgül