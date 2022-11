FC Aschheim: Durchbeißen bis zur Winterpause

Von: Guido Verstegen

Mit Christos Ketikidis kehrt der zuletzt verletzte Abwehrchef des FC Aschheim in den Kader und vermutlich auch in die Startelf zurück. © Fupa

Fußball-Bezirksligist FC Aschheim will seine aktuell ansprechende Form auch gegen den FC Schwabing unter Beweis stellen und den Tabellennachbarn im Auswärtsspiel auf Distanz halten.

Aschheim – Die beiden Teams sind sich in dieser Saison bereits zweimal begegnet: Im Hinspiel der Punkterunde gewannen die Aschheimer mit 3:1, im Toto-Pokal quittierten sie – ebenfalls daheim – eine 1:3-Niederlage. „Es ist ein Duell auf Augenhöhe. Schwabing ist eine gute Mannschaft, und am Ende entscheiden da Nuancen“, erwartet FCA-Coach Coach Thomas Seethaler am Sonntag (14.30 Uhr) ein enges Spiel.

Gerade vor eigenem Publikum präsentierte sich der FC Schwabing zuletzt in guter Verfassung, schlug die SpVgg Kammerberg (5:1) sowie den TSV Rohrbach (4:0) deutlich und ist damit seit fünf Ligaspielen ungeschlagen. Auch beim FC Aschheim ist ein positiver Trend zu erkennen – in den vergangenen sieben Partien gab’s beim 1:3 gegen den SV Nord-Lerchenau nur eine Niederlage. Seethaler: „Wir sind gut drauf und wollen unbedingt etwas holen, bevor es dann im letzten Spiel vor der Winterpause im Ortsderby gegen den SV Dornach geht.“

Es gelte, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. Im Training sei der eine oder andere Spieler bereits am Limit gewesen, sagt Seethaler: „Wir müssen uns jetzt durchbeißen.“ Mit Christos Ketikidis kehrt der zuletzt verletzte Abwehrchef in den Kader und vermutlich auch in die Startelf zurück. Sein Vertreter Vincenzo Contento stößt erst kurz vor dem Anpfiff dazu und nimmt zunächst einmal auf der Bank Platz. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob - Schubert, Ketikidis, D. Müller - Stanojevic, Petermeier, Luzzi, D. Contento, P. Müller - De Marco, Özgül