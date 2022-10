FC Aschheim: Endlich das Visier justieren

Von: Guido Verstegen

Christos Ketikidis Der FCA-Dauerbrenner laboriert an einer Zerrung.� © Fupa

Nachdem die jüngste Erfolgsserie mit der Niederlage gegen den SV Nord Lerchenau gerissen ist, wollen die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim die Hinrunde mit einem Sieg beim FC Fatih Ingolstadt abschließen.

Aschheim – Gegen die beiden anderen Aufsteiger hat es für Aschheim jeweils nur zu einem Unentschieden gereicht, beim dritten Neuling will die Mannschaft nun am Sonntag (14.15 Uhr) die volle Ernte einfahren.

„Ich kenne den Gegner nicht und kann das Team daher schlecht einschätzen“, sagt FCA-Trainer Thomas Seethaler. „Aber gegen den SV Dornach sind sie nach einem 0:4-Rückstand noch einmal zurückgekommen, auch wenn es dann beim 4:5 nicht zum Punkt gereicht hat. Die zeigen eine gute Einstellung, von daher wird’s schon schwer.“

Die Ingolstädter (zehn Punkte) kämpfen wie die Mitaufsteiger VTTS Günzlhofen und SV Untermenzing um den Klassenerhalt und landeten beim 2:0 gegen Untermenzing Anfang des Monats ihren dritten Saisonsieg.

Für den FC Aschheim kommt es darauf an, nach dem 1:3 gegen den SV Nord-Lerchenau in die Erfolgsspur zurückfinden. Seethaler: „Wir wollen nachlegen, dafür müssen wir wieder die Basics abrufen, mehr Laufbereitschaft und Einsatzwillen zeigen, aber endlich auch unsere vielen, vielen Torchancen nutzen. Das begleitet uns jetzt so ein bisschen schon die ganze Runde hindurch.“ Mit einem Dreier könnte der Tabellen-Achte (21 Punkte) im letzten Hinrunden-Spiel seine Mittelfeld-Position stärken und für einen Puffer zu den gefährdeten Teams sorgen.

Der Einsatz von Dauerbrenner Christos Ketikidis – der Innenverteidiger musste am vergangenen Wochenende mit einer Zerrung ausgewechselt werden – ist fraglich. Der zuletzt angeschlagene Maximilian Finke kehrt in den Kader zurück. (guv)

Voraussichtl. Aufstellung: Westner - Luzzi, Schubert, D. Müller - Baumgärtel, Petermeier, D. Contento, P. Müller, Takiris - De Marco, Özgül