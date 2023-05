FC Aschheim: Endlich den Deckel draufmachen

Von: Guido Verstegen

Ein Heimsieg gegen die SpVgg Kammerberg soll her: Fußball-Bezirksligist FC Aschheim will so schnell wie möglich die zum Klassenerhalt fehlenden Punkte einfahren.

Aschheim – „Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn sich da noch was verändern sollte!“ Angesichts des Neun-Punkte-Vorsprungs auf den Tabellen-13. VSST Günzlhofen und der zehn Punkte Abstand auf den ersten Direkt-Absteiger SV Untermenzing schaut Aschheims Trainer Thomas Seethaler grundsätzlich entspannt auf das aktuelle Ranking der Bezirksliga Nord. Klar ist aber auch: Nach sechs Spielen ohne Sieg und einem beängstigenden Negativtrend soll daheim gegen die SpVgg Kammerberg (Freitag, 19.30 Uhr) endlich wieder ein Dreier her.

Gegenüber den beiden Partien zuvor habe er zuletzt beim unglücklichen 0:1 in Rohrbach schon „deutliche Steigerung“ bei seiner Mannschaft ausgemacht, findet Seethaler: „Einsatz, Leidenschaft – alles war da. Und dann haben wir einfach Pech gehabt beim späten Gegentor.“

Der Rangvierte aus Kammerberg kommt allerdings mit breiter Brust daher. Das 1:1-Unentschieden am Wochenende gegen Schlusslicht SV Palzing bremste den Flow nach fünf Erfolgen hintereinander zwar ab, dennoch rechnet Seethaler mit einer schwierigen Aufgabe: „Wir müssen das Ganze einfach wieder aggressiv angehen, schließlich wollen wir endlich den Deckel draufmachen.“ Das Hinspiel-Ergebnis könnte seinen Schützlingen Mut machen: Da gewann der FCA durch ein Last-Minute-Tor von Milorad Stanojevic mit 1:0.

Mit dem zuletzt kranken Maximilian Finke und dem nach seiner Verletzungspause zurückkehrenden David Riepen hat Seethaler zusätzliche Optionen im Kader – der Rot-gesperrte Torhüter Pascal Jakob fehlt noch für diese eine Partie: „Vermutlich startet die Mannschaft vom vergangenen Wochenende, die Jungs haben’s ja gut gemacht.“ (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Omosebi - Schubert, V. Contento, D. Müller - A. Contento, Ketikidis, Petermeier, D. Contento, Irlbacher - De Marco, Özgül