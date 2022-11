Gegentor in der Nachspielzeit erwischt Aschheim eiskalt

Von: Guido Verstegen

„Der Schiedsrichter lässt sieben Minuten nachspielen, und kein Mensch weiß, warum! Es ist ein schmaler Grat, da kann eben immer noch was passieren", ärgert sich Aschheims Trainer Thomas Seethaler über das späte Eichstätter Ausgleichstor.

Ein Gegentor in der Nachspielzeit verhindert den vierten Auswärtssieg in Serie: Die Bezirksliga-Fußballer des Aschheim können sich beim 1:1-Unentschieden gegen den VfB Eichstätt II nicht für ihren couragierten Auftritt belohnen.

Aschheim – „Der Schiedsrichter lässt sieben Minuten nachspielen, und kein Mensch weiß, warum! Es ist ein schmaler Grat, da kann eben immer noch was passieren“, ärgert sich Aschheims Trainer Thomas Seethaler über das späte Eichstätter Ausgleichstor. Dabei hätten seine Schützlinge in der turbulenten Schlussphase sogar um ein Haar noch postwendend das 2:1 erzielt, doch im Strafraum-Getümmel behinderte Domenico Contento seinen Bruder Alessandro beim Abschluss. „Mimo ist da vorher geschubst worden“, befand Seethaler. Er sprach im Nachgang von zwei verschenkten Punkten: „Aber was hilft’s? Hätte, hätte – Fahrradkette!“

Letztlich mussten sich die Gäste nämlich an die eigene Nase fassen: Sie hatten auf dem glitschigen Kunstrasen die Angelegenheit über weite Strecken im Griff, nahmen den Kampf an und kamen immer wieder zu guten Abschlüssen. So musste unter anderem Eichstätts Josef Schneider für seinen geschlagenen Keeper Max Dörfler auf der Linie klären (13.), während Aschheims Torwart Pascal Jacob einen ruhigen Nachmittag verlebte.

Alessandro De Marco erzielte kurz vor der Pause den verdienten Führungstreffer, als er einen zu kurzen Rückpass von Ermin Alagic erlief (43.). Der Angreifer schnupperte nach dem Wechsel an weiteren Treffern, rutschte aber einmal aus (61.) und legte sich kurz darauf den Ball einen Tick zu weit vor (72.). Dann schlugen die Eichstätter doch noch zu: Einen unglücklich abgefälschten Flankenball köpfte Valentin Eichlinger zum 1:1 ein (90.+5). „Wenn wir vorher das 2:0 machen, wäre Feierabend gewesen“, trauerte FCA-Coach Seethaler einmal mehr den verpassten Torchancen nach. (GUIDO VERSTEGEN)

VfB Eichstätt II - FC Aschheim 1:1 (0:1)

Aschheim: Jakob - Schubert, D. Müller, V. Contento -Stanojevic (77. Willer), Petermeier, Luzzi (61. Finke), D. Contento, P. Müller - De Marco (90.+2 A. Contento), Özgül

Tore: 0:1 De Marco (43.), 1:1 Eichlinger (90.+5) Zeitstrafe: De Marco (18.)

Schiedsrichter: Felix Schickinger (SV Günding) - Zuschauer: 20