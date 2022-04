FC Aschheim hofft auf Befreiungsschlag

Von: Guido Verstegen

Teilen

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim hoffen gegen den TSV Bad Endorf in der ersten von insgesamt vier Partien binnen elf Tagen auf den ersten Pflichtspielsieg in diesem Jahr.

Aschheim – Ein Befreiungsschlag wäre ganz schön: Seit die Winterpause rum ist, hat der FC Aschheim nur einen Punkt geholt und muss wegen einer Corona-Zwangspause noch zwei Spiele nachholen. Eines davon steht am Ostermontag (14 Uhr) beim Vierten SV Saaldorf auf dem Terminplan, gegen den der FCA in der Vorrunde dank eines späten Treffers von Domenico Contento ein 2:2-Unentschieden erkämpfte.

Bereits am Samstag (15.30 Uhr) gastiert der Vorletzte TSV Bad Endorf in Aschheim und will nach Möglichkeit seine Negativserie von zehn Spielen ohne Sieg beenden. „Für uns kommt es darauf an, endlich wieder stabil zu stehen, die individuellen Fehler abzustellen und insgesamt wacher zu sein“, hofft Trainer Thomas Seethaler auf eine positive Wende. Bei einer Niederlage gegen die Gäste – das Hinspiel gewann Aschheim mit 1:0 – ist die Abstiegsgefahr noch einen Tick konkreter.

„Die Mannschaft weiß genau, worum es geht – in Sachen Engagement und Einsatz kann ich ihr ohnehin keinen Vorwurf machen“, betont Seethaler, der voraussichtlich wieder auf die zuletzt kranken Malcom Olwa und Tim Irlbacher zurückgreifen kann. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob – Irlbacher (Anneser), Wellnhofer, Schubert, V. Contento – Si. Reitmayer, Olwa (Grüner), Petermeier, Baumgärtel – Finke, Riepen