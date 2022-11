FC Aschheim II: Zwölf Spiele, zwölf Niederlagen

Von: Patrik Stäbler

Jungem Team fehlt die Erfahrung: Aschheim (Paul Schlutius; links) hat den Sprung um zwei Ligen noch nicht kompensiert. © Gerald Förtsch

Auch in dieser Partie, der zwölften in der laufenden Saison, haben die Kreisklassenfußballer des FC Aschheim II gerackert, gekämpft und gehofft – auf ihren ersten Punkt in dieser Spielzeit. Und im Heimduell gegen den TSV Steinhöring war der FCA tatsächlich so nahe dran am ersehnten Erfolgserlebnis wie bisher kaum einmal.

Aschheim – „Wenn man sich das komplette Spiel anschaut“, bilanziert Trainer Dave Oworu hinterher, „dann waren wir meiner Meinung nach die bessere Mannschaft“. Und doch halten seine Kicker nach dem Schlusspfiff wieder einmal dasselbe in den Händen wie am Ende der vorangegangenen elf Saisonspiele – nämlich nichts. Oder in Zahlen ausgedrückt: Beim 0:1 gegen Steinhöring kassieren die Aschheimer ihre zwölfte Niederlage im zwölften Spiel, wodurch sie in der Kreisklasse 6 abgeschlagener Tabellenletzter bleiben – mit nunmehr elf Punkten Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze.

„Natürlich ist das traurig, ärgerlich und zieht uns runter“, sagt Dave Oworu über die neuerliche Pleite seines Teams. „Aber die Mannschaft ist trotzdem immer noch motiviert und wird weiter alles versuchen, um die Wende zu schaffen.“ Zumal das Team ja selbst entschieden habe, diese Saison in der Kreisklasse anzutreten, ergänzt der Coach.

„Wenn wir am Ende absteigen würden, wäre das kein Beinbruch“, sagt Trainer Dave Oworu vom FC Aschheim. © Gerald Förtsch

Was er damit meint, ist die Situation im Sommer. Da hatte sich nicht nur Igor Lovric, der bisherige Trainer der FCA-Reserve, verabschiedet. Sondern auch etliche Spieler verließen den Klub, hörten auf oder stiegen in den Kader der Ersten Mannschaft auf. „Im Grunde hat sich die komplette Zweite Mannschaft aufgelöst“, sagt Dave Oworu, der bis dahin Coach der Dritten Mannschaft in der B-Klasse war. Sein Team füllte nun die Lücke, wurde zur Reserve und fand sich plötzlich in der Kreisklasse wieder – ein Sprung um gleich zwei Ligen nach oben, der sich bisher in dieser Spielzeit als zu groß erwiesen hat.

Dabei begann die Sache durchaus vielversprechend, als Patrick Benda den FC Aschheim II am ersten Spieltag gegen den TSV Grafing mit 1:0 in Führung schoss. Am Ende jedoch stand eine 2:5-Niederlage gegen den aktuellen Tabellenführer zu Buche – und so ging es für den FCA in den folgenden Wochen weiter. „Allerdings ist es nicht so, dass wir chancenlos wären“, betont Dave Oworu. „Wir waren in einigen Spielen sogar die bessere Mannschaft.“ Allein Zählbares sprang für seinen FCA dennoch nie heraus. „Wie haben eine sehr junge Mannschaft, und der fehlt einfach die Erfahrung“, sagt der Coach. „Und in manchen Situationen auch die Qualität.“

Ein Spiel vor Abschluss der Hinrunde stehen die Aschheimer nun also mit null Punkten und einer grauenhaften Torbilanz von 7:41 am Tabellenende. Und so klingt es schon arg nach Zweckoptimismus, wenn der Trainer mit Blick auf das Saisonziel Klassenerhalt sagt: „Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben diese Saison noch nicht abgehakt.“ Wobei Dave Oworu zugleich betont: „Wenn wir am Ende absteigen würden, wäre das kein Beinbruch. Dann greifen wir eben in der A-Klasse wieder neu an.“(PATRIK STÄBLER)

FC Aschheim II - TSV Steinhöring 0:1 (0:1)

FCA: L. Hobmeier, Rammo (74. Ertl), Nitsche (41. C. Hobmeier/83. Benda), Goldemund, Determann (57. Döbler), Niemz, Schlutius, Gnadl (46. Steiner), A. Contento, Wagner, Kronenberger.

Tor: 0:1 Mader (27.).

Schiedsrichter: Erwin Eisenhofer (TSV Grasbrunn) – Zuschauer: 30.