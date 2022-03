FC Aschheim kann endlich wieder antreten

Von: Guido Verstegen

Nach der Corona-Zwangspause gehen nun endlich auch die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim die Restrunde an: Mit dem ESV Freilassing wartet am Samstag (16 Uhr) gleich eine schwierige Auswärtsaufgabe.

Aschheim – „So nach und nach testen sich alle frei“, sieht Thomas Seethaler Licht am Ende des Tunnels. Der Coach des FC Aschheim konnte zuletzt wieder ein paar mehr Spieler im Training begrüßen, nachdem das Coronavirus im Kader gewütet und zu zwei Spielabsagen geführt hatte. 132 Tage nach dem letzten Bezirksliga-Auftritt geht es am Samstag zum ESV Freilassing, der mit neun Siegen in Serie die Mannschaft der Stunde ist und als Tabellenzweiter dem führenden VfB Forstinning auf die Pelle rückt.

„Das ist gleich ein richtiges Brett zum Einstieg – aber im Prinzip kommt das genau richtig, denn so haben wir nichts zu verlieren“, versucht Seethaler der unangenehmen Lage Positives abzugewinnen. Zum einen ist sein Aufgebot noch immer knapp bemessen, zum anderen sorgt er sich weiter um die Gesundheit seiner Spieler: „Es ist wichtig, dass jetzt keiner zu früh zu viel macht – aber ich kann in die Jungs nicht reinschauen, das muss jeder für sich selbst entscheiden.“

Zudem hat seine Elf als Tabellensiebter aktuell nur vier Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 11 und ist daher längst noch nicht aller Abstiegssorgen ledig. „Das muss allen bewusst sein“, sagt Seethaler. Er hatte bereits nach dem 2:4 im letzten Test beim SC Pöcking-Possenhofen deutlich gemacht hatte, dass sich seine Mannschaft unbedingt steigern muss, das Fehlen der verletzten Leistungsträger Domenico Contento (Knochenödem) und Alessandro De Marco (Syndesmose-Riss) allerdings nicht so ohne Weiteres kompensiert. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob – V. Contento, Merdzanic, Schubert, Wellnhofer – Irlbacher, Petermeier, Luzzi, Anneser – Finke, Riepen.