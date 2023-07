FC Aschheim: Knifflige Aufgabe für Club der Contentos

Von: Guido Verstegen

Diego Contento Der Ex-Profi steht beim FC Aschheim im Focus. © FCA

Auf die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim rund um ihren prominenten Neuzugang Diego Contento wartet mit SK Srbija gleich zum Saisonauftakt eine knifflige Aufgabe.

Aschheim – Jetzt wird es also ernst für die Contento-Brüder: Nach einer herausfordernden Vorbereitung richten sich beim Saisonauftakt (Freitag, 19.30 Uhr) alle Augen auf Ex-Profi Diego, doch auch seine Brüder Vincenzo als neuer Chefcoach sowie der neue spielende Co-Trainer Domenico und Abwehrspieler Alessandro stehen im Fokus. Nutzt das Quartett im Heimspiel gegen den aus der Bezirksliga Ost umsortierten SK Srbija die Gelegenheit, um gleich den langgehegten Traum von einem gemeinsamen Auftritt in einem Team wahrzumachen?

Vincenzo „Enzo“ Contento übt sich da in Zurückhaltung, schließlich geht es für den 40-Jährigen zunächst einmal darum, erfolgreich in die Spielzeit zu starten. Und die Aufgabe hat es in sich: Kontrahent Srbija verpasste zuletzt erst in der Relegation gegen die SpVgg Feldmoching (2:3, 1:1) den Sprung in die Landesliga.

Eine erste Bewährungsprobe für den mit vielen neuen Kräften aufgestockten Aschheimer Kader, der bis auf wenige Ausnahmen erhalten ist. Im Zentrum von Enzos taktischen Plänen steht Triple-Sieger Diego, der beim Bezirksligisten keine Sonderrolle einfordert. „Auch Diego muss sich anpassen, und das tut er auch“, sagt der neue Chefcoach. Das Grundgerüst der Mannschaft stehe schon, er sei mit der Vorbereitung und vor allem auch der Trainingsbeteiligung sehr zufrieden: „Es waren immer mindestens 20 Spieler da.“

Dass der FC Aschheim angesichts der prominenten Verstärkung nach Platz acht in der Vorsaison gleich zum Kreis der Titelanwärter zählt, kümmert Vincenzo Contento wenig: „Wir peilen erst einmal einen Platz im oberen Drittel an.“ Als Meisterschaftsfavoriten nennt er Landesliga-Absteiger SC Eintracht Freising und den FC Schwabing.

Am Freitag vertritt Valentin Ertl (21) den verletzten Stammkeeper Pascal Jakob (32) im Tor und feiert somit sein Bezirksliga-Debüt, Neuzugang Vanja Vranjes brennt im Duell mit seinem Ex-Klub auf einen Einsatz. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Ertl - A. Contento, Schubert, Ketikidis, Wellnhofer - Trabelsi, Di. Contento, Luzzi, Stanojevic - Özgül, De Marco