FC Aschheim macht’s besser und ist Achter

Von: Guido Verstegen

Aschheim – Für beide Teams ging es um nichts mehr: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben sich vom gastgebenden SV Nord Lerchenau mit einem 1:1 getrennt.

Durch das gerechte Remis auf dem Kunstrasenplatz der Bezirkssportanlage Ebereschenstraße hat sich Aschheim mit einer weiter ausgeglichenen Bilanz auf Platz acht der Tabelle verbessert. „Wir haben es besser gemacht als zuletzt gegen Kammerberg, die Einstellung hat gepasst“, sagt FCA-Trainer Thomas Seethaler, der früh jubeln durfte. Andreas Petermeier hatte einen Eckball scharf auf den ersten Pfosten gezogen, Nord-Keeper Matthias Angermeier den Ball zu kurz abgewehrt und Falk Schubert die Kugel mit dem Kopf ins Tor bugsiert (13.).

In der ausgeglichenen Partie vergab Alessandro De Marco frei vor dem Kasten die Großchance zum 2:0, nachdem Alessandro Luzzi den Ball an der gegnerischen Eckfahne erkämpft hatte (40.). Nord blieb ebenfalls gefährlich und nutzte dann eine Unaufmerksamkeit in der FCA-Defensive zum Ausgleich. „Da haben wir zu spät rausgepresst“, sagte Seethaler über das 1:1, für das der eingewechselte Justin Haffendorn verantwortlich zeichnete (75.).

Kurz darauf fand De Marco mit einem 25-Meter-Freistoßstrich in Angermeir seinen Meister, der den Ball nicht festhalten konnte und dann aus nächster Nähe den Nachschuss von Alpay Özgül parierte (77.). (guv)

SV Nord Lerchenau - FC Aschheim 1:1 (0:1) Aschheim: Jakob - Schubert, Ketikidis, Riepen - A. Contento, Takiris (86. Gnadl), Luzzi (70. Wagner), Petermeier, Finke (68. Hainzl) - De Marco, Özgül - Tore: 0:1 Schubert (13.), 1:1 Haffendorn (75.) - Schiedsrichter: Roland Rexha (MSV Bajuwaren) - Zuschauer: 100