FC Aschheim macht’s Kammerberg zu leicht

Von: Guido Verstegen

Aschheim – Verdiente Heimniederlage im Nachholspiel der Bezirksliga Nord: Der FC Aschheim konnte zu keinem Zeitpunkt an die beim 4:0 gegen den SV Palzing gezeigte Leistung anknüpfen und machte es der SpVgg Kammerberg phasenweise viel zu leicht.

Schon Minuten vor dem 0:1 hatte FCA-Trainer Thomas Seethaler seine Schützlinge wachrütteln wollen, doch seine Rufe („Das ist zu wenig!“) verhallten ungehört: Nach einem Einwurf kam Niklas Kiermeier unbedrängt an den Ball und überraschte dann FCA-Keeper Joshua Omosebi mit einem satten, leicht abgefälschten 22-Meter-Schuss (26.). Aus ähnlicher Position traf dann auch Alexander Nefzger mit seinem Freistoß, den er an der schlecht postierten Mauer vorbei in die rechte untere Ecke pflanzte (36.).

Mit ihrer besten Offensivaktion der gesamten Partie wäre den Platzherren kurz vor der Pause beinahe der Anschlusstreffer gelungen: Christos Ketikidis fand mit einem langen Diagonalball den recht durchstartenden Alexandros Takiris, und dessen Flanke setzte der freistehende Alpay Özgül mit dem Kopf knapp neben das Tor (45.). Ansonsten tat sich im Aschheimer Angriff wenig, sodass die Kammerberger keine Probleme hatten, das Ergebnis zu verwalten und letztlich mühelos über die Zeit zu bringen.

Thomas Seethaler: „Grundsätzlich war Kammerberg die bessere Mannschaft – bissiger, williger. Wenn wir Druck verspüren, dann sind wir sehr stark, und ohne Druck lassen wir’s ausklingen. Das kann nicht sein, da muss man trotzdem noch mal Gas geben.“ (guv)

FC Aschheim – SpVgg Kammerberg 0:2 (0:2)

FCA: Omosebi - Schubert, Ketikidis, Riepen - A. Contento, Takiris (69. D. Müller), Luzzi (63. Hainzl), Petermeier, Stanojevic (46. Finke) - De Marco (58. Wagner), Özgül

Tore: 0:1 Kiermeier (26.), 0:2 Nefzger (36.) - Zeitstrafe: Petermeier (85.)

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (SV Seehausen) – Zuschauer: 52